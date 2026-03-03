4 martie, Sfântul Gherasim de la Iordan. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 4 martie, este prăznuit Sfântul Gherasim de la Iordan, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Gherasim de la Iordan este prăznuit pe 4 martie - doxologia.ro

Sfântul Gherasim de la Iordan a trăit în secolul al VII-lea. Conform crestinortodox.ro, după ce s-a călugărit, s-a retras în pustiul Tebaidei, unde a întemeiat un aşezământ monahal, prezent şi în zilele noastre. Atât de mult s-a împărtăşit de viaţă dumnezeiască, încât şi fiarele sălbatice i se supuneau.

Din scrierea vieţii sale aflăm că într-o zi, pe când mergea prin pustia Iordanului, a întâlnit un leu fioros care răgea cumplit din cauză că îi intrase în labă un spin. Sfântul Gherasim îi scoate spinul şi, din acel moment, leul nu-l mai părăseşte pe Cuvios, îl urmează pretudindeni, ca un adevărat ucenic.

În acel timp, la mănăstire, Părinţii aveau un catâr cu ajutorul căruia aduceau apă de la Râul Iordan. Cuviosul Gherasim l-a pus pe leu să îl păzească pe catâr. Leul îndeplinea cu bucurie această sarcină. Însă, într-o zi, leul s-a depărtat cam mult de catâr şi a adormit. Câţiva negustori, trecând cu o caravană de cămile pe acolo şi văzând catârul singur, l-au luat şi şi-au continuat drumul.

Cuviosul Gherasim, văzând că lipseşte de la mănăstire catârul şi crezând că leul l-a mâncat, i-a spus acestuia: "lucrul pe care îl făcea catârul îl vei face tu, slujind trebuinţele mănăstirii". Şi leul s-a făcut de îndată ascultător şi cară zi de zi apa de la Iordan pentru mănăstire.

După o vreme, negustorii s-au întors pe acelaşi drum. Şi pe când treceau Iordanul, s-au întâlnit cu leul care împlinea lucrul catârului. Negustorii, văzând leul, s-au speriat şi au fugit. Leul a luat catârul de frâu şi s-a întors la Sfântul Gherasim şi cu câteva cămile.

Cuviosul Gherasim s-a bucurat de cele petrecute, nu atât pentru că îşi recuperase catârul, ci mai ales pentru faptul că a cunoscut că leul nu a mâncat catârul. Cuviosul Gherasim l-a eliberat pe leu de sarcinile pe care le primise. Cu toate acestea, leul, deşi părăsise mănăstirea, venea o data pe săptămână la Cuviosul Ghersim, plecându-şi capul înaintea lui, ca şi cum i s-ar fi închinat.

După ce Sfântul Gherasim a trecut la cele veşnice, leul s-a dus la mormântul lui şi, răcnind cu putere, a murit.

