13 mai, Sfânta Muceniţă Glicheria. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 13 mai 2026, este prăznuită Sfânta Muceniţă Glicheria, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Glicheria a trăit în secolul al II-lea, în timpul Împăratului Antonin şi a Guvernatorului Savin. Conform crestinortodox.ro, Sfânta Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. După moartea tatălui s-a stabilit în Cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusă să aducă jertfe înaintea idolului lui Zeus. Refuză şi, la rugăciunile ei, un fulger a lovit statuia lui Zeus şi a sfărâmat-o. 

Prefectul a poruncit ca Sfânta Glicheria să fie bătută şi aruncată în temniţă. Dorea ca Glicheria să moară prin înfometare. Însă, îngerul Domnului se pogora din cer şi îi aducea hrană. Temnicerul Laodicius, văzând această minune, L-a mărturisit pe Hristos în faţa prefectului. Pentru această mărturisire, temnicerului i se va tăia capul.

Sfânta Glicheria a fost aruncată într-un cuptor cu foc din care a ieşit nevătămată, iar mai târziu a fost aruncată la fiare. Rugându-se lui Dumnezeu, această sfântă muceniţă şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Din sfintele ei moaşte curgea mir înmiresmat, care vindeca tot felul de boli grele.

