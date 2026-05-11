Astăzi, 11 mai, sediul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a găzduit premierea câștigătorilor din cadrul concursului național de scenarii de film „Conștient, nu dependent”.

Câștigătorii concursului de scenarii de film „Conștient, nu dependent" au fost premiați astăzi la București

Competiția a fost concepută ca o soluție practică la o problemă tot mai vizibilă: extinderea consumului de substanțe interzise în rândul adolescenților. În loc să le ofere tinerilor doar prelegeri teoretice sau panouri informative, organizatorii i-au provocat să se implice direct în procesul de prevenție. Rezultatul a constat într-o mobilizare masivă a tinerilor creatori din toată țara, care au trimis sute de proiecte ancorate în realitatea imediată a școlilor și a grupurilor de prieteni, expunând clar mecanismele care duc la consum.

În urma procesului de selecție, două proiecte au convins prin realismul și claritatea mesajului. Premiul cel mare i-a fost acordat Deliei Aldescu pentru scenariul „Vocea din fum”. Lucrarea ei analizează cu precizie etapele instalării adicției și felul în care aceasta alterează deciziile zilnice ale unui tânăr. De asemenea, Mălina Rianna Iancu a obținut premiul pentru cea mai originală și creativă idee, cu proiectul „Ultimul mesaj”. Scenariul său s-a remarcat prin modul direct în care ilustrează consecințele ireversibile pe care o singură decizie le poate avea asupra siguranței și viitorului unui adolescent.

Ceea ce diferențiază acest concurs de alte competiții de scriere creativă este finalitatea sa aplicată. Proiectul câștigător semnat de Delia Aldescu va intra direct în faza de producție, urmând să fie transformat într-un scurtmetraj realizat la standarde profesioniste. Acest film va deveni un instrument central de lucru în cadrul campaniei naționale. Organizatorii mizează pe principiul educației de la egal la egal, având convingerea că un mesaj vizual conceput de un tânăr special pentru generația sa are șanse mult mai mari să fie acceptat și înțeles, reușind să depășească barierele de comunicare ce apar frecvent în discuțiile cu adulții.

Această inițiativă vine să completeze arhitectura campaniei antidrog „Conștient, nu dependent”. Pe lângă intervențiile directe ale specialiștilor în comunitățile locale, care vizează atât informarea elevilor, cât și instruirea părinților și a profesorilor, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României demonstrează că prevenția modernă necesită formate noi și interactive. Integrarea unui film educativ, gândit de la zero de un reprezentant al noii generații, reprezintă un pas concret spre o strategie de comunicare adaptată vremurilor, bazată pe soluții tangibile și pe responsabilizarea tinerilor.

