13 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 13 noiembrie 1974 se stingea din viaţă regizorul italian Vittorio De Sica - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 noiembrie

Pe 13 noiembrie 1594, creditorii turci din București sunt uciși din ordinul lui Mihai Viteazul. Pe 13 noiembrie 1805, Johann Georg Lehner a inventat "hot dog-ul". Pe 13 noiembrie 1907, inginerul francez Paul Cornu reușește primul zbor din lume cu un elicopter. Pe 13 noiembrie 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman.

Pe 13 noiembrie 1918, Regele Frederick Augustus al III-lea al Saxoniei a renunțat la tron în urma tulburărilor revoluționare. Pe 13 noiembrie 1918 are loc ciocnirea dintre avangarda trupelor române și milițiile ucrainene de la Lujeni. Pe 13 noiembrie 1950, Generalul Carlos Delgado Chalbaud, președintele Venezuelei, este asasinat la Caracas. Pe 13 noiembrie 1985, laharul rezultat în urma erupției vulcanului Nevado del Ruiz a îngropat orașul columbian Armero. Peste 23.000 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 13 noiembrie 1990 a fost scrisă prima pagină World Wide Web. Pe 13 noiembrie 1994, în Suedia se decide, prin referendum, intrarea în Uniunea Europeană. Pe 13 noiembrie 2001, Alianța Nordică a cucerit capitala Afganistanului, orașul Kabul.

Nașteri pe 13 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 noiembrie, de la Regele Eduard al III-lea al Angliei, născut pe 13 noiembrie 1312, sau Prințul Albert I de Monaco, născut pe 13 noiembrie 1848, şi până la pictorul israelian Reuven Rubin, născut pe 13 noiembrie 1893, sau actriţa americană Whoopi Goldberg, născută pe 13 noiembrie 1955.

De asemenea, într-o zi de 13 noiembrie s-au născut şi personalităţi precum gimnasta română Teodora Ungureanu, născută pe 13 noiembrie 1960, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, prinț moștenitor al Dubaiului, născut pe 13 noiembrie 1982, pilotul britanic Lando Norris, născut pe 13 noiembrie 1999, sau tenismena britanică Emma Răducanu, născută pe 13 noiembrie 2002.

Decese pe 13 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Nicolae I, decedat pe 13 noiembrie 867, compozitorul italian Gioacchino Rossini, decedat pe 13 noiembrie 1868, regizorul italian Vittorio De Sica, decedat pe 13 noiembrie 1974, sau wrestlerul american Eddie Guerrero, decedat pe 13 noiembrie 2005.

România i-a pierdut într-o zi de 13 noiembrie, printre alţii, pe istoricul Vlad Georgescu, decedat pe 13 noiembrie 1988, filosoful Alexandru Dragomir, decedat pe 13 noiembrie 2002, sau actorul Constantin Codrescu, decedat pe 13 noiembrie 2022.

