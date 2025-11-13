14 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 noiembrie de-a lungul timpului.

Pe 14 noiembrie 2020, 10 pacienți cu Covid-19 au murit, după ce un incendiu a izbucnit în secția ATI COVID-19 de la Spitalul Județean din Piatra Neamț

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 noiembrie

Pe 14 noiembrie 1497 s-a terminat zidirea Bisericii "Înălțarea Domnului" de la Mănăstirea Neamț, monument ce definește stilul moldovenesc în arhitectura religioasă, stil constituit în epoca lui Ștefan cel Mare. Pe 14 noiembrie 1832 a fost pus în circulație primul vagon de tramvai din America, la New York, având ca pasageri funcționari publici care parcurgeau distanța dintre Prince Street și Strada nr. 14. Pe 14 noiembrie 1878, Dobrogea redevine parte a României după Războiul de Independență. Pe 14 noiembrie 1885, regele sârb, Milan Obrenovic al IV-lea, declară război Bulgariei. Pe 14 noiembrie 1910, aviatorul Eugene Ely a realizat prima decolare reușită a unui avion de pe un vas. Pe 14 noiembrie 1922, în Marea Britanie începe să emită British Broadcasting Corporation (BBC). Pe 14 noiembrie 1937, Guvernul Gheorghe Tătărăscu 3 își depune demisia, iar Regele Carol al II-lea îl numește tot pe Tătărăscu în funcția de prim-ministru al României.

Pe 14 noiembrie 1940, în Al Doilea Război Mondial, avioanele germane bombardează orașul britanic Coventry, devastându-l. Pe 14 noiembrie 1942, în timpul Bătăliei navale de la Guadalcanal, este scufundat cuirasatul japonez Hiei. Pe 14 noiembrie 1969, naveta spațială Apollo 12 este lansată, având la bord pe cosmonauții Charles Conrad Jr., Richard F. Gordon Jr. și Alan L. Bean. Pe 14 noiembrie 1987, în Revolta de la Brașov, au loc primele proteste la Secția 440 "Matrițe" a Întreprinderii de Autocamioane "Steagul Roșu" din Brașov. Pe 14 noiembrie 2020, 10 pacienți cu Covid-19 au murit, iar alți patru au fost răniți, plus doi medici, în urma unui incendiu izbucnit în secția ATI COVID-19 la Spitalul Județean din Piatra Neamț.

Nașteri pe 14 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 noiembrie, de la Regele William al III-lea al Angliei, Scoției și Irlandei, născut pe 14 noiembrie 1650, sau compozitorul austriac Johann Georg Leopold Mozart, tatăl lui Wolfgang Amadeus Mozart, născut pe 14 noiembrie 1719, şi până la pictorul francez Claude Monet, născut pe 14 noiembrie 1840, sau politicianul egiptean Boutros Boutros-Ghali, născut pe 14 noiembrie 1922.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 noiembrie s-au născut personalităţi precum regizorul român Geo Saizescu, născut pe 14 noiembrie 1932, Regele Hussein al Iordaniei, născut pe 14 noiembrie 1935, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, născut pe 14 noiembrie 1948, politiciana americană Condoleezza Rice, născută pe 14 noiembrie 1954, actorul român Vasile Muraru, născut pe 14 noiembrie 1956, atleta română Gabriela Szabo, născută pe 14 noiembrie 1975, sau cântăreaţa română Raluka, născută pe 14 noiembrie 1989.

Decese pe 14 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 noiembrie. Dintre acestea amintim pe împăratul bizantin Iustinian I, decedat pe 14 noiembrie 565, filosoful german Gottfried Leibniz, decedat pe 14 noiembrie 1716, filosoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel, decedat pe 14 noiembrie 1831, Regele Miguel I al Portugaliei, decedat pe 14 noiembrie 1866, generalul rus Pavel Kiseleff, decedat pe 14 noiembrie 1872, sau fotbalistul şi antrenorul austriac de fotbal Ernst Happel, decedat pe 14 noiembrie 1992.

România i-a pierdut într-o zi de 14 noiembrie, printre alţii, pe istoricul literar Petre P. Panaitescu, decedat pe 14 noiembrie 1967, prozatorul Constantin Chiriţă, decedat pe 14 noiembrie 1991, actorul Petru Ciubotaru, decedat pe 14 noiembrie 2019, sau actriţa Elena Caragiu, decedată pe 14 noiembrie 2024.

