15 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 15 aprilie 1632, în timpul Bătăliei de la Rain, suedezii sub Gustavus Adolphus înving Sfântul Imperiu Roman în timpul Războiului de Treizeci de Ani. Pe 15 aprilie 1865, președintele Abraham Lincoln moare, după ce a fost împușcat în seara precedentă de actorul John Wilkes Booth. Pe 15 aprilie 1912, vasul britanic de pasageri Titanic se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus echipaj aflați la bord numai 770 vor supraviețui. Pe 15 aprilie 1918, Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România.

Pe 15 aprilie 1941 începe greva minerilor din Valea Jiului, care îngreunează aprovizionarea armatei antonesciene și a trupelor germane aflate în țară. Pe 15 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial, se produce primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României. 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu-Severin. Pe 15 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial, se produce al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea e distrusă parțial. Pe 15 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. Pe 15 aprilie 1989 a avut loc tragedia de pe Hillsborough, o busculadă umană pe Stadionul Hillsborough, în semifinalele FA Cup, soldată cu moartea a 96 de fani ai FC Liverpool. Pe 15 aprilie 1989, reformistul Hu Yaobang a murit în China. Moartea sa, două zile mai târziu, a dus la primele demonstrații în Piața Tiananmen din Beijing. Pe 15 aprilie 1998, guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României. Pe 15 aprilie 2013, două bombe au explodat lângă linia de sosire la maratonul din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin trei persoane și rănind alte 183. Pe 15 aprilie 2019, un incendiu masiv a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris. Acoperișul și turla principală s-au prăbușit.

Naşteri pe 15 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 aprilie, de la pictorul şi sculptorul italian Leonardo da Vinci, născut pe 15 aprilie 1452, sau sultanul otoman Suleiman al II-lea, născut pe 15 aprilie 1642, şi până la sociologul francez Émile Durkheim, născut pe 15 aprilie 1858, sau dictatorul nord-corean Kim Ir-sen, născut pe 15 aprilie 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi 15 aprilie s-au născut personalităţi precum istoricul român Aurel Berinde, născut pe 15 aprilie 1927, medicul şi scriitorul român Ion Vianu, născut pe 15 aprilie 1934, actriţa italiană Claudia Cardinale, născută pe 15 aprilie 1938, cântăreaţa rusă Alla Pugaciova, născută pe 15 aprilie 1949, actriţa engleză Emma Thompson, născută pe 15 aprilie 1959, sau actriţa britanică Emma Watson, născută pe 15 aprilie 1990.

Decese pe 15 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 aprilie. Dintre acestea amintim pe Abraham Lincoln, preşedintele al Statelor Unite, decedat pe 15 aprilie 1865, scriitorul francez Jean-Paul Sartre, decedat pe 15 aprilie 1980, actriţa suedeză Greta Garbo, decedată pe 15 aprilie 1990, dictatorul cambodgian Pol Pot, decedat pe 15 aprilie 1998, sau actorul american Brian Dennehy, decedat pe 15 aprilie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 15 aprilie, printre alţii, pe filologul Petru M. Câmpeanu, decedat pe 15 aprilie 1893, compozitorul Eduard Caudella, decedat pe 15 aprilie 1924, geofizicianul Sabba S. Ștefănescu, decedat pe 15 aprilie 1994, sau poeta Nina Cassian, decedată pe 15 aprilie 2014.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Învăţaţi reţete noi în perioadele de post ca să mai diversificaţi meniul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰