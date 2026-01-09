Work and Travel 2026. Condiţii, costuri şi locuri de muncă pentru tinerii români în SUA
Tot mai mulți tineri români își fac planuri pentru vara anului 2026, iar programul Work and Travel USA rămâne una dintre cele mai accesibile modalități de a lucra legal în Statele Unite. Destinat studenților, programul oferă joburi sezoniere, experiență internațională și posibilitatea de a călători în SUA, însă vine și cu o serie de condiții și costuri care trebuie analizate atent înainte de înscriere.
America rămâne o destinație de vis pentru mii de studenți români, iar Work and Travel 2026 promite din nou o vară de muncă, bani câștigați pe cont propriu și experiențe memorabile. De la joburi în hoteluri și restaurante, până la costurile reale ale programului și pașii pentru obținerea vizei, tot mai mulți tineri se interesează dacă merită sau nu această aventură.
Condiţii pentru tinerii care vor sa intre în programul Work and Travel
Pentru a participa în cadrul programului, trebuie să îndepliniţi anumite condiţii. Iată principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească tinerii români pentru a participa în programul Work and Travel USA 2026:
Statutul de student
- Trebuie să fii student/ă la zi — înscris la o facultate acreditată din România (de stat sau privată).
- Poți fi licență, master sau doctorat (inclusiv dacă ai început studiile într-un program postuniversitar).
- Universitatea trebuie să fie recunoscută oficial, iar adeverința de student valabilă la momentul aplicării este obligatorie pentru documentele de viză.
Vârsta participantului
Să ai între 18 și 30 de ani la momentul plecării în SUA. În practică, limitele pot varia ușor în funcție de sponsorul sau agenția prin care aplici, dar majoritatea cer această limită.
Cunoașterea limbii engleze
Engleza la nivel conversațional este un criteriu esențial — nu se cer examene oficiale, dar angajatorii și autoritățile de viză vor aștepta să te descurci în comunicarea de zi cu zi.
Documente necesare
- Pașaport valabil - Trebuie să deții un pașaport valabil cel puțin 6 luni după data întoarcerii în România. Pașaportul temporar nu este acceptat pentru obținerea vizei J-1.
- Adeverință de student cu mențiunea pentru Work and Travel.
- Viza J-1 - Este obligatorie pentru a intra legal în SUA prin acest program și se obține printr-un interviu la Ambasada SUA din București.
Sponsorizare și job în USA
Trebuie să fii înscris într-un program Work and Travel printr-un sponsor aprobat de Departamentul de Stat al SUA (de obicei printr-o agenție/companie locală).
De multe ori, agenția îți oferă suport pentru găsirea jobului sau îl găsește ea (Job Placement). Unele opțiuni permit și un job găsit de tine (Self Placement), dar sponsorul trebuie să îl aprobe.
Care sunt costurile
În ceea ce priveşte costurile, trebuie să ai resurse financiare suficiente pentru primele zile în SUA, înainte de a primi primul salariu — de regulă minim $800–$1,500 recomandat de mulți sponsori.
Acești bani sunt pentru:
- taxa SEVIS,
- costul interviului și al vizei,
- transport inițial,
- cheltuieli personale până la încasarea primului salariu.
Ce locuri de munca îşi pot găsi tinerii români
Tinerii români care participă la programul Work and Travel USA au acces, în principal, la joburi sezoniere, necalificate sau semi-calificate, disponibile în perioadele de vârf turistic din Statele Unite. Aceste locuri de muncă nu necesită experiență anterioară, dar presupun adaptabilitate, cunoașterea limbii engleze și disponibilitate pentru muncă fizică.
Horeca și servicii
Cele mai multe joburi sunt oferite în domeniul ospitalității:
- Ospătar / server (cu bacșiș – tips)
- Ajutor de bucătar / kitchen staff
- Spălător de vase (dishwasher)
- Host / hostess
- Barista
- Fast-food worker
Aceste poziții sunt populare deoarece permit program flexibil și, în unele cazuri, venituri suplimentare din bacșiș.
Hoteluri și turism
Un alt sector important pentru participanții Work and Travel:
- Housekeeper / cameristă
- Room attendant
- Front desk assistant
- Guest services
- Bellboy
Joburile sunt frecvent întâlnite în stațiuni turistice, orașe de coastă sau zone montane.
Retail și comerț
Tinerii pot lucra și în magazine sau centre comerciale:
- Sales associate
- Casier
- Lucrător comercial
- Asistent în magazine de suveniruri
Aceste joburi sunt întâlnite mai ales în orașe turistice și parcuri de distracții.
Parcuri de distracții și agrement
Foarte căutate în timpul verii:
- Operator de atracții
- Ticket seller
- Food stand worker
- Lifeguard (necesită certificare specială)
Muncă sezonieră în aer liber
Pentru cei care preferă activități fizice:
- Maintenance worker
- Cleaner
- Beach attendant
- Camp counselor (în anumite condiții)
Unde sunt disponibile cele mai multe joburi
- Stațiuni de pe Coasta de Est și de Vest
- Zone turistice precum plaje, parcuri naționale, orașe de vacanță
- Regiuni cu aflux mare de turiști pe timpul verii
