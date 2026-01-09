Eclipsă totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România

După un 2025 spectaculos, 2026 ne aşteaptă şi el cu o mulţime de fenomene astronomice, totul urmând a culmina cu eclipsa totală de Soare din august 2026.

Practic, în fiecare an avem parte de mai multe eclipse, chiar dacă cele mai multe dintre ele sunt cu adevărat vizibile doar din anumite locuri ale Planetei.

Astfel de fenomene fac deliciul specialiştilor, care pot analiza anumite aspecte în profunzime, dar şi al amatorilor de senzaţii pe cât de neobişnuite, pe atât de plăcute.

O eclipsă totală de Soare are loc pe 12 august 2026

Articolul continuă după reclamă

Principala atracţie a anului 2026 se anunţă a fi eclipsa totală de Soare aşteptată a avea loc pe 12 august 2026. Conform specialiştilor, va fi cea de-a 16-a eclipsă totală din secolul XXI, dar cea de-a 19-a trecere a umbrei Lunii peste Pământ în acest secol, celelalte trei momente fiind considerate eclipse hibride.

Există informaţii care arată că eclipsa totală de Soare din august 2026 va începe pe coasta de nord a Siberiei, va trece pe lângă Polul Nord şi va traversa Atlanticul de Nord pentru a ajunge în nordul Spaniei.

Zone din care se vede eclipsa totală

Cel mai probabil, ţări precum Groenlanda, Islanda şi Portugalia vor fi afectate în totalitate de eclipsa totală de Soare din 12 august 2026.

În schimb, eclipsa va fi doar parţial vizibilă pentru state din America de Nord şi din vestul Africii, dar şi pentru celelalte state din Europa, în afară de cele menţionate deja.

Ce vom vedea din România

Eclipa de soare din august 2026 va fi vizibilă doar parţial din toată România şi nu de oriunde ci doar din jumătatea de vest a ţării. Concret, vârful de eclipsă, pentru România, va fi atins undeva în zona oraşelor Timişoara sau Arad, dar foarte probabil ea va putea fi văzută şi din oraşe precum Sibiu, Craiova sau Cluj, însă eclipsa nu va fi vizibilă pentru cei din Bucureşti sau de la malul mării.

Specialiştii se aşteaptă ca fenomenul să fie cel mai spectaculos înregistrat în România în ultimii ani, în condiţiile în care "eclipsa de soare va fi la apusul soarelui, ceea ce înseamnă că va fi cel mai frumos apus de soare, cel puţin din acest an".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰