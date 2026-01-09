10 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 ianuarie de-a lungul timpului.

Pe 10 ianuarie 1475, armatele conduse de Ştefan cel Mare înfrâng armatele otomane conduse de Suleiman Paşa - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 ianuarie

Pe 10 ianuarie 49 î.Hr., Iuliu Cezar traversează Rubiconul, ocupă Roma și alungă pe Pompeius. Pe 10 ianuarie 236, Papa Fabian îi succede lui Anteriu și devine cel de-al 20-lea Papă. Pe 10 ianuarie 1430, Filip cel Bun, Ducele de Burgundia, înființează Ordinul Lâna de Aur, cel mai prestigios, exclusivist și scump ordin de cavalerism din lume. Pe 10 ianuarie 1475, în Bătălia de la Podul Înalt, înregistrăm victoria de la Vaslui prin care Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a zdrobit armatele otomane conduse de Suleiman Pașa. Pe 10 ianuarie 1810, Napoleon Bonaparte divorțează de prima lui soție, Joséphine. Pe 10 ianuarie 1839, Gheorghe Asachi publică, la Iași, în tipografia Albinei Românești, lucrarea "Atlas românesc geografic", format din opt hărți, prima lucrare de acest gen în literatura de specialitate. Pe 10 ianuarie 1863, Metropolitan Railway, cea mai veche cale ferată subterană din lume, se deschide între Paddington și Farringdon, marcând începutul metroului londonez.

Pe 10 ianuarie 1920 intră în vigoare Tratatul de la Versailles, punând capăt oficial Primului Război Mondial. Pe 10 ianuarie 1946 are loc prima Adunare Generală a ONU, la Central Hall Westminster, Londra. Participă toți reprezentanții celor 51 de națiuni membre cu drepturi depline ale ONU. Pe 10 ianuarie 1949 au fost lansate discurile de vinilin de către CBC (45 rpm) și Columbia (33,3 rpm). Pe 10 ianuarie 1997 a fost arestat Miron Cozma, liderul minerilor din Valea Jiului, pentru mineriada din septembrie 1991. El a fost acuzat și trimis în judecată pentru subminarea puterii de stat, infracțiuni la legea siguranței pe calea ferată și pentru port ilegal de armă. Pe 10 ianuarie 2005, Coreea de Nord a declarat că posedă arme nucleare. Pe 10 ianuarie 2019, la Ateneul Român a avut loc ceremonia oficială de lansare a președinției române a Consiliului Uniunii Europene, prin vizita președintelui Consiliului European, Donald Tusk, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a Colegiului comisarilor. Discursul în limba română ținut de Donald Tusk a impresionat multă lume.

Nașteri pe 10 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 ianuarie, de la revoluţionarul paşoptist Petrache Poenaru, născut pe 10 ianuarie 1799, sau Marele Duce Petru Nicolaevici al Rusiei, născut pe 10 ianuarie 1864, şi până la prozatorul şi dramaturgul rus Alexei Tolstoi, născut pe 10 ianuarie 1883, sau matematicianul român Grigore Moisil, născut pe 10 ianuarie 1906.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 ianuarie s-au născut personalităţi precum cântăreţul britanic Rod Stewart, născut pe 10 ianuarie 1945, boxerul american George Foreman, născut pe 10 ianuarie 1949, cântăreaţa română Zoia Alecu, născută pe 10 ianuarie 1956, sau cântăreaţa română Anna Lesko, născută pe 10 ianuarie 1979.

Decese pe 10 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Papa Agaton, decedat pe 10 ianuarie 681, Papa Grigore al X-lea, decedat pe 10 ianuarie 1276, inventatorul american Samuel Colt, decedat pe 10 ianuarie 1862, creatoarea franceză de modă Coco Chanel, decedată pe 10 ianuarie 1971, cântăreţul englez David Bowie, decedat pe 10 ianuarie 2016, sau Regele Constantin al II-lea al Greciei, decedat pe 10 ianuarie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 10 ianuarie, printre alţii, pe filologul Petru Caraman, decedat pe 10 ianuarie 1980, actorul Cristea Avram, decedat pe 10 ianuarie 1989, fotbalistul Teofil Codreanu, decedat pe 10 ianuarie 2016, sau istoricul Constantin Rezachevici, decedat pe 10 ianuarie 2021.

