15 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 august

Pe 15 august 1248 este pusă piatra de temelie a Domului din Köln. Pe 15 august 1530 este terminată construcția Mănăstirii Humor. Pe 15 august 1534, Ignațiu de Loyola întemeiază Ordinul iezuit. Pe 15 august 1595, oastea otomană ocupă Bucureștii. Unele biserici sunt transformate în moschei, iar mănăstirea lui Alexandru Vodă este fortificată. Pe 15 august 1795, în Franța, livrele sunt înlocuite în mod oficial de franci. Pe 15 august 1806 este pusă piatra de temelie a Arcului de Triumf din Paris, cu ocazia zilei de naștere a lui Napoleon I. Pe 15 august 1914 este inaugurat Canalul Panama. O ceremonie oficială de deschidere este omisă din cauza izbucnirii Primului Război Mondial în Europa.

Pe 15 august 1944 începe Operațiunea Dragoon, invazia sudului Franței de către Aliați. Pe 15 august 1945, Împăratul Hirohito anunță la radio capitularea necondiționată a Japoniei. Pe 15 august 1947 este proclamată independența Indiei, sărbătoare națională. Pe 15 august 1947, în România se adoptă o nouă reformă monetară. În sume limitate, în funcție de profesia deținătorilor, schimbarea banilor s-a făcut la raportul de 20.000 lei vechi pentru 1 leu nou. Pe 15 august 1948, în partea de sud a Peninsulei Coreene este fondată Republica Coreea. Pe 15 august 1969 se deschide festivalul Woodstock. Pe 15 august 1975, în timpul loviturii militare de stat din Bangladesh, prim-ministru Mujibur Rahman și familia lui sunt uciși. Pe 15 august 2007, un cutremur puternic de magnitudine 8 a lovit coasta Pacificului, devastând Ica și diferite regiuni ale Peru, omorând 514 oameni și rănind 1090. Pe 15 august 2021, talibanii afgani capturează capitala Kabul. Guvernul afgan se predă talibanilor. Președintele Ashraf Ghani și vicepreședintele Amrullah Saleh fug în Tadjikistan. Cinci mii de combatanți ilegali sunt eliberați din închisoarea militară a bazei aeriene Bagram, fostă cea mai mare bază aeriană americană din țară.

Nașteri pe 15 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 august, de la teologul portughez Anton de Padova, născut pe 15 august 1195, sau generalul francez Napoleon Bonaparte, născut pe 15 august 1769, şi până la regizorul român Sică Alexandrescu, născut pe 15 august 1896, sau generalul şi matematicianul român Grigore Gheba, născut pe 15 august 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 15 august s-au născut regizorul mexican Alejandro González Iñárritu, născut pe 15 august 1963, actorul american Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, boxerul român Bogdan Dinu, născut pe 15 august 1986, sau actriţa americană Jennifer Lawrence, născută pe 15 august 1990.

Decese pe 15 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 august. Dintre acestea amintim pe actorul american Will Rogers, decedat pe 15 august 1935, sau fotbalistul german, Gerd Müller, decedat pe 15 august 2021.

Tot într-o zi de 15 august şi-au pierdut viaţa şi Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești, decedat pe 15 august 1714, cântăreaţa română Anda Călugăreanu, decedată pe 15 august 1992, sau compozitorul român Florin Bogardo, decedat pe 15 august 2009.

