16 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 august

Pe 16 august 1858, Regina Victoria transmite primul mesaj oficial peste Oceanul Atlantic, din Londra către Statele Unite. Pe 16 august 1896, lângă Dawson City, Yukon, Canada s-a descoperit aur, fapt ce a declanșat Goana după Aur din Klondike. Pe 16 august 1906, un cutremur de 8,6 grade pe scara Richter s-a produs la Valparaíso, Chile. Circa 20.000 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 16 august 1925 are loc premiera filmului "Goana după aur", al 72-lea film al lui Charlie Chaplin. Pe 16 august 1936 s-au încheiat Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă.

Pe 16 august 1940 încep tratativelor româno-maghiare de la Turnu Severin. Eșecul acestora, previzibil, a dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Pe 16 august 1945, Pu Yi, ultimul împărat al Chinei și conducător al Manchukuo, este capturat de trupele sovietice. Pe 16 august 2008, Trump International Hotel and Tower din Chicago este finalizat. Are 415 metri înălțime și 98 de etaje, ceea ce îl face cea mai înaltă reședință din lume.

Nașteri pe 16 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 august, de la publicistul român Alexandru Hurmuzachi, născut pe 16 august 1823, şi până la compozitorul român Florin Bogardo, născut pe 16 august 1942.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 august s-au născut personalităţi precum regizorul canadian James Cameron, născut pe 16 august 1954, cântăreaţa americană Madonna, născută pe 16 august 1958, actorul american Steve Carell, născut pe 16 august 1962, actorul român Mihai Călin, născut pe 16 august 1968, sau actorul american Cam Gigandet, născut pe 16 august 1982.

Decese pe 16 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 august. Dintre acestea amintim pe actorul american Béla Lugosi, decedat pe 16 august 1956, cântăreţul american Elvis Presley, decedat pe 16 august 1977, politicianul ugandez Idi Amin, decedat pe 16 august 2003, cântăreaţa americană Aretha Franklin, decedat pe 16 august 2018, sau actorul american Peter Fonda, decedat pe 16 august 2019.

România i-a pierdut într-o zi de 16 august, printre alţii, pe pictorul Theodor Pallady, decedat pe 16 august 1956, istoricul Emil Condurachi, decedat pe 16 august 1987, gimnasta Elena Leușteanu, decedată pe 16 august 2008, sau handbalista Viorica Ionică, decedată pe 16 august 2020.

