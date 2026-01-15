16 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 ianuarie

Pe 16 ianuarie 27 î.Hr., senatul roman îi acordă lui Gaius Julius Caesar Octavianus titlul de Augustus, marcând începutul Imperiului Roman. Pe 16 ianuarie 1547, Marele Duce Ivan al IV-lea al Moscovei (Ivan cel Groaznic) devine primul țar al Rusiei, înlocuind Marele Ducat al Moscovei, vechi de 264 de ani, cu țaratul Rusiei. Pe 16 ianuarie 1556, Filip al II-lea devine rege al Spaniei. Pe 16 ianuarie 1707, Parlamentul scoțian ratifică Actul de Unire, deschizând calea pentru crearea Marii Britanii. Pe 16 ianuarie 1919, intră în vigoare un amendament la Constituția SUA care interzice fabricarea și consumul băuturilor alcoolice ("Legea prohibiției"), în vigoare până la 5 decembrie 1933. Pe 16 ianuarie 1942, 22 de persoane, inclusiv vedeta de film Carole Lombard, îşi pierd viaţa după prăbușirea zborului 3 TWA. Pe 16 ianuarie 1945, în urma Convenției de Armistițiu care stabilea, la articolul 11, reparațiile de război datorate de România Uniunii Sovietice (300 de milioane de dolari), s-a semnat Convenția economică "asupra mărfurilor pe care România urmează să le livreze în compensarea daunelor cauzate de către România Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și ocuparea teritoriului sovietic". Pe 16 ianuarie 1945, Adolf Hitler se mută în bunker-ul său, așa-numitul Führerbunker.

Pe 16 ianuarie 1969, studentul ceh Jan Palach, în vârstă de 20 de ani, își dă foc la Praga, lângă clădirea Muzeului Național, pentru a protesta împotriva invaziei armatei sovietice cu un an înainte. Pe 16 ianuarie 1979, în urma unor puternice manifestații, șahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a părăsit Iranul, ceea ce a dus la sfârșitul monarhiei în Iran. Pe 16 ianuarie 1991 are loc lansarea operațiunii "Furtună în deșert" (ora 3.00, ora Bagdadului) pentru eliberarea Kuwaitului, invadat la 2 august 1990 de Irak. Are loc primul atac aerian declanșat de coaliția internațională (SUA, Marea Britanie, Arabia Saudită, Kuwait) împotriva Irakului. Pe 16 ianuarie 2001, președintele congolez Laurent-Désiré Kabila este asasinat de unul dintre propriii săi bodyguarzi la Kinshasa. Pe 16 ianuarie 2005, românca Adriana Iliescu, 67 de ani, este cea mai vârstnică femeie din lume care dă naștere unui copil. Va deține recordul timp de aproape doi ani. Pe 16 ianuarie 2006, Ellen Johnson Sirleaf depune jurământul ca noul președinte al Liberiei. Ea devine prima femeie din Africa aleasă ca șef al statului.

Nașteri pe 16 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 ianuarie, de la generalul şi politicianul român Iacob N. Lahovari, născut pe 16 ianuarie 1846, sau dictatorul cubanez Fulgencio Batista, născut pe 16 ianuarie 1901, şi până la regizorul român Virgil Calotescu, născut pe 16 ianuarie 1928, sau actorul indian Kabir Bedi, născut pe 16 ianuarie 1946.

Tot într-o zi de 16 ianuarie s-au născut şi cântăreaţa română Saveta Bogdan, născută pe 16 ianuarie 1946, actorul român Radu Gheorghe, născut pe 16 ianuarie 1951, boxerul american Roy Jones Jr., născut pe 16 ianuarie 1969, fotomodelul britanic Kate Moss, născut pe 16 ianuarie 1974, sau cântăreaţa şi actriţa americană Aaliyah, născută pe 16 ianuarie 1979.

Decese pe 16 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 ianuarie. Dintre acestea amintim pe actriţa americană Carole Lombard, decedată pe 16 ianuarie 1942, dirijorul italian Arturo Toscanini, decedat pe 16 ianuarie 1957, actriţa italiană Gina Lollobrigida, decedată pe 16 ianuarie 2023, regizorul american David Lynch, decedat pe 16 ianuarie 2025, sau actriţa britanică Joan Plowright, decedată pe 16 ianuarie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 16 ianuarie, printre alţii, pe actorii Cornel Coman, decedat pe 16 ianuarie 1981, şi Jean Ionescu, decedat pe 16 ianuarie 1994, sau pictorul Andrei Mudrea, decedat pe 16 ianuarie 2022.

