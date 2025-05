17 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 mai

Pe 17 mai 1215, a fost ocupat orașul Londra, de către baronii englezi (în puciul contra regelui John). Pe 17 mai 1395, are loc Bătălia de la Rovine, una dintre cele mai importante bătălii din istoria Țării Românești. Trupele muntene înving trupele otomane. Pe 17 mai 1536, căsătoria dintre Henric al VIII-lea al Angliei și Anne Boleyn este anulată. Pe 17 mai 1590, Ana a Danemarcei este încoronată în Holyrood, un cartier al Edinburgului, ca regină a Scoției. Pe 17 mai, 1655, englezii ocupă insula Jamaica.

Pe 17 mai 1792, are loc înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale. Pe 17 mai 1809, Napoleon Bonaparte dispune anexarea Statelor Papale la Imperiul francez. Pe 17 mai 1900, romanul pentru copii Vrăjitorul din Oz, de L. Frank Baum, este publicat pentru prima dată în Statele Unite. Primul exemplar este dăruit surorii autorului. Pe 17 mai 1914, Principatul de Monaco este ocupat și, astfel, trece de sub stăpânirea franceză sub cea austriacă. Pe 17 mai 1940, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial: Germania ocupă orașul Bruxelles, Belgia.

Pe 17 mai 1957, regizorul Ion Popescu-Gopo a fost premiat la Cannes cu Marele Premiu Palme d'Or pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat „Scurtă istorie". Pe 17 mai 1973, afacerea Watergate: încep audierile televizate în Senatul Statelor Unite. Pe 17 mai 1980, din cauza demonstrațiilor la nivel național pentru democratizarea Coreei de Sud, regimul dictatorului Chun Doo-hwan declară stare de urgență. În următoarele zile este vorba de masacrul de la Gwangju. Pe 17 mai 1983, Liban, Israel și Statele Unite semnează un acord privind retragerea Israelului din Liban.

Pe 17 mai 1990, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a scos homosexualitatea din nomenclatorul bolilor. Pe 17 mai 1995, după ce timp de 18 ani a fost primar al Parisului, Jacques Chirac devine președinte al Franței. Pe 17 mai 1995, pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătușu, a reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest.

Naşteri pe 17 mai

Pe 17 mai 1490 s-a născut Albert I al Prusiei, Mare Maestru al Cavalerilor Teutoni, duce de Prusia. Pe 17 mai 1568 s-a născut Anna Vasa a Suediei, fiica regelui Ioan al III-lea al Suediei. Pe 17 mai 1768 s-a născut Caroline de Braunschweig, soția regelui George al IV-lea al Regatului Unit. Pe 17 mai 1888 s-a născut Anton Durcovici, episcop de Iași, deținut politic. Pe 17 mai 1901 s-a născut Pompiliu Constantinescu, critic literar român. Pe 17 mai 1926 s-a născut Dimitri Romanov, prinț rus. Pe 17 mai 1941 s-a născut Pompiliu Dumitrescu, grafician român. Pe 17 mai 1949 s-a născut Gelu Colceag, regizor și actor român. Pe 17 mai 1959 s-a născut Costel Băloiu, actor român. Pe 17 mai 1962 s-a născut Ferenc Krausz, fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică.

Decese pe 17 mai

Numeroase personalităţi şi-au pierdut viaţa, de-a lungul istoriei, într-o zi de 17 mai. În 1510 a murit Sandro Botticelli, pictor al Renașterii florentine. În 1727 a murit Ecaterina I a Rusiei, țarină a Rusiei din 1725 până la moartea sa. Pe 17 mai 1952 a murit Paul Bujor, zoolog român. Pe 17 mai 2009 a murit Mario Benedetti, scriitor uruguayan. Pe 17 mai 2012 a murit Donna Summer, cântăreață americană. Pe 17 mai 2013 a murit Jorge Videla, general argentinian, dictator al Argentinei. Pe 17 mai a murit 2017 Viktor Gorbatko, cosmonaut rus. Pe 17 mai 2022 a murit Vangelis, compozitor grec .

