Câţi ml de lichide ai voie în avion. Care sunt excepţiile

Că românii au prins drag de ideea de a zbura cu avionul după intrarea în Uniunea Europeană nu mai este un secret pentru nimeni, însă cei care călătoresc într-un asemenea mod trebuie să nu uite că au de respectat mai multe reguli.

Iar una dintre regulile pe care pasagerii o au de respectat este aceea a cantităţilor de lichide cu care se prezintă în faţa autorităţilor la momentul îmbarcării. Regula a suferit numeroase modificări în urma atacurilor teroriste din anii 2000.

Concret, vorbim despre două direcţii diferite, respectiv cantitatea de lichide pe care un pasager o poate lua la bordul avionului şi cantitatea de lichide care poate fi înregistrată în bagajul de cală.

Câţi ml de lichide ai voie în avion

Românii au voie să ia doar o cantitate limitată de lichide la bordul unui avion, dar nu oricum ci în anumite condiţii. Lichidele trebuie să fie distribuite în recipiente de maxim 100 ml fiecare, iar acestea trebuie să încapă într-o pungă transparentă resigilabilă de maximum un litru.

Trebuie să se ştie că fiecare pasager are dreptul la o singură pungă şi este de preferat ca lichidele să fie cel mult din seria șampon, gel de duș, cremă, parfum, fond de ten.

Când se elimină regula lichidelor din avion

Cum spuneam, această limită pentru cantitatea de lichide luate la bordul unui avion a fost impusă de teama producerii unor eventuale atacuri teroriste.

Totuşi, autorităţile din întreaga lume lucrează la un plan concret pentru eliminarea acestei limite. Vorbim despre introducerea în circuit a unor echipamente moderne de scanare care să dezvăluie în timp real structura unui lichid şi cât de periculos este acesta.

De exemplu, este de aşteptat ca asemenea scannere să fie montate pe aeroporturile din Bucureşti şi Cluj în prima jumătate a acestui an, urmând ca ulterior să fie montate şi pe celelalte aeroporturi din ţară.

Excepţii de la regula lichidelor din avion

Interesant este că puţină lume ştie că există anumite produse care sunt exceptate de la limita impusă pentru lichidele cu care un pasager se poate îmbarca la bordul unui avion.

Dintre aceste produse amintim medicamentele şi alimentele pentru sugari. Acestea ar putea fi permise în cantităţi mai mari, dar există posibilitatea să se solicite analizarea unor probe sau chiar prezentarea unor documente care să ateste că este cu adevărat necesară prezenţa acestora strict la bordul avionului.

