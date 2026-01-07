Evenimente în Bucureşti, joi 8 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 8 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 8 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni, chiar dacă pentru unii dintre ei este abia prima zi oficială de muncă din noul an. Chiar şi aşa, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 8 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 8 ianuarie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Matilda și groparii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, sau "Fericirea în cinci pași. Comedie antimotivațională", la FF Theatre, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "La doi pași de Mullingar", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, iar de la ora 20.00 se joacă "Bona bună și nebună", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 8 ianuarie

De la ora 19.00, Orchestra Filarmonicii George Enescu susţine un concert la Ateneul Român. Dirijor este Vlad Vizireanu, iar solist este Remus Azoiței.

De la ora 20.00, trupa Antebellum susţine un concert în The Pub Universităţii şi tot de la ora 20.00 avem şi un concert susţinut de Karina Asavei în. The Temple – Social Pub.

Expoziţii şi Petreceri în Bucureşti, joi 8 ianuarie

De la ora 11.00, la Muzeul de Artă Recentă puteţi vizita expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

În Control Club, de la ora 22.00, este programată o petrecere techno-pop în care atmosfera va fi întreţinută de britanicii de la Totally Spice.

