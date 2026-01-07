8 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 ianuarie

Pe 8 ianuarie 1198, Papa Inocențiu al III-lea își începe pontificatul. Pe 8 ianuarie 1392 avem prima mențiune documentară a funcțiilor de "stolnic" și "paharnic" în Țara Românească. În Moldova ele apar atestate la 18 noiembrie 1393. Pe 8 ianuarie 1849 are loc masacrul de la Aiud, în care revoluționarii români au ucis peste 600 de civili maghiari. Pe 8 ianuarie 1864 este deschisă școala preparandală din Iași, sub conducerea lui Titu Maiorescu. Printre cursanții înscriși în anul întâi se află și Ion Creangă. Pe 8 ianuarie 1889, Herman Hollerith patentează prima mașină de calculat. Pe 8 ianuarie 1892 are loc, la Sibiu, conferința extraordinară a Partidului Național Român. Se decide elaborarea unui Memorandum către împăratul Franz Joseph I, memorandum care să cuprindă toate revendicările românilor ardeleni.Pe 8 ianuarie 1944 are loc Procesul de la Verona, în care au fost judecați 18 membri ai Marelui Consiliu Fascist Italian. O parte dintre aceştia au fost executați pe 12 ianuarie 1944. Pe 8 ianuarie 1959, Charles de Gaulle este proclamat primul președinte al celei de-a cincea Republici Franceze. Pe 8 ianuarie 1977, trei bombe explodează la Moscova, Uniunea Sovietică, în 37 de minute, ucigând șapte oameni. Atentatele sunt atribuite unui grup separatist armean. Pe 8 ianuarie 1990, Tribunalul Municipiului București autorizează funcționarea primului partid politic din România post-comunistă, PNȚCD, continuator al partidului istoric interzis în 1947.

Pe 8 ianuarie 1996, un avion cargo Antonov An-32 se prăbușește într-o piață aglomerată din Kinshasa, Zair, ucigând până la 223 de persoane la sol. Au murit şi doi dintre cei şase membri ai echipajului. Pe 8 ianuarie 2003, zborul Turkish Airlines 634 se prăbușește lângă Aeroportul Diyarbakır, Turcia. Au murit toţi membri echipajului și 70 din cei 75 de pasageri. Pe 8 ianuarie 2003, zborul Air Midwest 5481 se prăbușește pe Aeroportul Charlotte-Douglas, în Charlotte, Carolina de Nord. Toate cele 21 de persoane de la bord şi-au pierdut viaţa. Pe 8 ianuarie 2016, Joaquín Guzmán, El Chapo, considerat cel mai puternic traficant de droguri din lume, este recapturat după evadarea sa dintr-o închisoare de maximă securitate din Mexic. Pe 8 ianuarie 2016, zborul 294 West Air Sweden se prăbușește în apropierea lacului de acumulare suedez Akkajaure. Ambii piloți, singurii oameni de la bord, sunt uciși. Pe 8 ianuarie 2020, zborul Ukraine International Airlines 752 se prăbușește imediat după decolare pe Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran. Toți cei 176 de oameni de la bord sunt uciși. Avionul a fost doborât de o rachetă antiaeriană iraniană. Pe 8 ianuarie 2023, în timpul Pandemiei de COVID-19, China își redeschide granițele pentru vizitatorii internaționali, marcând sfârșitul restricțiilor de călătorie care au început în martie 2020.

Nașteri pe 8 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 ianuarie, de la generalul rus Pavel Kiseleff, născut pe 8 ianuarie 1788, sau politicianul român Iuliu Maniu, născut pe 8 ianuarie 1873, şi până la regizorul român Manole Marcus, născut pe 8 ianuarie 1928, sau cântăreţul american Elvis Presley, născut pe 8 ianuarie 1935.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 ianuarie s-au născut personalităţi precum matematicianul şi fizicianul britanic Stephen Hawking, născut pe 8 ianuarie 1942, muzicianul englez David Bowie, născut pe 8 ianuarie 1947, cântăreţul american R. Kelly, născut pe 8 ianuarie 1969, fotbalistul român Adrian Mutu, născut pe 8 ianuarie 1979, sau politicianul nord-coreean Kim Jong-un, născut pe 8 ianuarie 1984.

Decese pe 8 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Papa Celestin al III-lea, decedat pe 8 ianuarie 1198, exploratorul italian Marco Polo, decedat pe 8 ianuarie 1324, astronomul şi fizicianul italian Galileo Galilei, decedat pe 8 ianuarie 1642, poetul francez Paul Verlaine, decedat pe 8 ianuarie 1896, sau politicianul francez François Mitterrand, decedat pe 8 ianuarie 1996.

România i-a pierdut într-o zi de 8 ianuarie, printre alţii, pe generalul Stan Poetaş, decedat pe 8 ianuarie 1919, regizorul Iosif Bertok, decedat pe 8 ianuarie 1972, istoricul Alexandru Elian, decedat pe 8 ianuarie 1998, sau inginerul Iancu Țucărman, decedat pe 8 ianuarie 2021.

