17 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 octombrie

Pe 17 octombrie 1610, la Reims are loc încoronarea Regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. Mama sa, Maria de Medici, preia regența în numele copilului de nouă ani. Pe 17 octombrie 1662, Charles al II-lea al Angliei a vândut orașul Dunkerque Franței, pentru 40.000 de lire. Pe 17 octombrie 1771, la Milano are loc premiera operei "Ascanio in Alba" a compozitorului în vârstă de 15 ani Wolfgang Amadeus Mozart. Pe 17 octombrie 1878, în România este acreditat primul ambasador străin, în persoana contelui László Hoyos-Sprinzenstein, reprezentantul Austro-Ungariei.

Pe 17 octombrie 1912, Bulgaria, Grecia și Serbia declară război Imperiului Otoman în Primul Război Balcanic. Pe 17 octombrie 1931, Al Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală și închis pentru 11 ani. Pe 17 octombrie 1933, în urma preluării puterii de către naziști în Germania, Albert Einstein s-a refugiat în Statele Unite ale Americii. Pe 17 octombrie 1957, scriitorul francez Albert Camus primește Premiul Nobel pentru Literatură. Pe 17 octombrie 1979, Maica Tereza primește Premiul Nobel pentru Pace datorită acțiunilor de sprijinire a săracilor din Calcutta, India.

Nașteri pe 17 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 octombrie, de la Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei, mama Reginei Maria a României, născută pe 17 octombrie 1853, sau matematicianul român Gheorghe Țițeica, născut pe 17 octombrie 1873, şi până la Papa Ioan Paul I, născut pe 17 octombrie 1912, sau scriitorul american Arthur Miller, născut pe 17 octombrie 1915.

Mai spre zilele noastre s-au născut într-o zi de 17 octombrie personalităţi precum actriţa americană Rita Hayworth, născută pe 17 octombrie 1918, actorul american Montgomery Clift, născut pe 17 octombrie 1920, actorul american George Wendt, născut pe 17 octombrie 1948, actorul canadian Norm Macdonald, născut pe 17 octombrie 1959, rapperul şi actorul american Eminem, născut pe 17 octombrie 1972, rapperul român Tataee, născut pe 17 octombrie 1976, pilotul finlandez Kimi Raikkonen, născut pe 17 octombrie 1979, sau jucătorul român de tenis Marius Copil, născut pe 17 octombrie 1990.

Decese pe 17 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu al II-lea, decedat pe 17 octombrie 532, muzicianul polonezo-francez Frédéric Chopin, decedat pe 17 octombrie 1849, Pu Yi, ultimul împărat al Chinei, decedat pe 17 octombrie 1967, sau actriţa franceză Danielle Darrieux, decedată pe 17 octombrie 2017.

România i-a pierdut într-o zi de 17 octombrie, printre alţii, pe poetul Ștefan Petică, decedat pe 17 octombrie 1904, cântăreţul Gheorghe Ionescu Gion, decedat pe 17 octombrie 1999, etnologul şi folcloristul Gheorghe Pavelescu, decedat pe 17 octombrie 2008, sau scriitorii Liviu Radu, decedat pe 17 octombrie 2015, şi Radu Călin Cristea, decedat pe 17 octombrie 2020.

