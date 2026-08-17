18 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 august

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Pe 18 august 1812 are loc Bătălia de la Smolensk. Deşi înregistrează mari pierderi, francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov. Pe 18 august 1844 se constituie serviciul "Roata de Pompieri", printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. Serviciul nou-înființat avea o structură militară și era împărțit în șase grupe, cu un efectiv de şapte ofițeri, 23 subofițeri și 256 soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn. Pe 18 august 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi. Pe 18 august 1917, un mare incendiu a lovit oraşul Salonic, din Grecia. Incendiul distruge 32% din oraș şi lasă circa 70.000 de persoane fără adăpost.

Pe 18 august 1920 a fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției SUA care garantează dreptul la vot al femeilor. Pe 18 august 1939, în Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe Programul de eutanasiere nazist. 18 august 1940 este considerată cea mai grea zi din Bătălia Angliei. Ambele părți au cele mai mari pierderi. Pe 18 august 1941, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților. Pe 18 august 1949, în România s-a adoptat Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Hotărârea va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Pe 18 august 1958, romanul controversat "Lolita", al lui Vladimir Nabokov, este publicat în Statele Unite. Pe 18 august 1969 s-a încheiat Festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de patru zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 1960.

Naşteri pe 18 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 august, de la compozitorul italian Antonio Salieri, născut pe 18 august 1750, sau Franz Joseph I, împărat al Austriei și rege al Ungariei, născut pe 18 august 1830, şi până la istoricul român Neagu Djuvara, născut pe 18 august 1916, sau actriţa americană Shelley Winters, născută pe 18 august 1920.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 august s-au născut personalităţi precum actriţa americană Joan Taylor, născută pe 18 august 1929, regizorul francez Roman Polanski, născut pe 18 august 1933, fotbalistul francez Just Fontaine, născut pe 18 august 1933, actorul american Robert Redford, născut pe 18 august 1936, fotbalistul italian Gianni Rivera, născut pe 18 august 1943, actorul american Patrick Swayze, născut pe 18 august 1952, actriţa americană Madeleine Stowe, născută pe 18 august 1958, actorul american Edward Norton, născut pe 18 august 1969, sau înotătorul român Ștefan Gherghel, născut pe 18 august 1978.

Decese pe 18 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 august. Dintre acestea amintim pe Papa Sixt al III-lea, decedat pe 18 august 440, liderul mongol Ginghis Han, decedat pe 18 august 1227, Papa Alexandru al VI-lea, decedat pe 18 august 1503, Papa Paul al IV-lea, decedat pe 18 august 1559, scriitorul francez Honoré de Balzac, decedat pe 18 august 1850, politicianul ghanez Kofi Annan, decedat pe 18 august 2018, sau actorul francez Alain Delon, decedat pe 18 august 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 18 august, printre alţii, pe cântăreţul Barbu Lăutarul (Vasile Barbu), decedat pe 18 august 1858, aviatorul Alexandru Șerbănescu, decedat pe 18 august 1944, sau muzicologul Iosif Sava, decedat pe 18 august 1998.