18 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 octombrie de-a lungul timpului.

Pe 18 octombrie 1599, în Bătălia de la Șelimbăr, Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 octombrie

Pe 18 octombrie 1009, din ordinele califului Fatimid Al-Hakim bi-Amr Allah, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost distrusă până la temelii. Pe 18 octombrie 1599, în Bătălia de la Șelimbăr, Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory. Întregul teritoriu al Transilvaniei intră în stăpânirea lui Mihai Viteazul. Pe 18 octombrie 1748, semnarea Tratatului de la Aix-la-Chapelle sfârșește Războiul de Succesiune Austriacă. Pe 18 octombrie 1851, romanul "Moby Dick", de Herman Melville, a fost publicat în premieră, sub titlul "The Whale" (Balena). Pe 18 octombrie 1867, Statele Unite ale Americii preiau regiunea Alaska. Pe 18 octombrie 1873 au fost formulate primele reguli de fotbal american la întâlnirea de la New York la care au participat delegații din Columbia, Princeton, Rutgers și ai Universității Yale. Pe 18 octombrie 1878, Rusia a luat în stăpânire totală Basarabia. Pe 18 octombrie 1881 are loc inaugurarea liniei ferate Buzău–Mărășești, prima linie de cale ferată construită de inginerii români. Pe 18 octombrie 1883 s–a semnat, la Viena, într-un cadru strict secret, Tratatul de alianță româno-austro–ungar.

Pe 18 octombrie 1918 are loc înființarea Societății simfonice "George Enescu" din Iași. Pe 18 octombrie 1922 se înființează "The British Broadcasting Company, Ltd.", care va fi înlocuită în 1927 de "British Broadcasting Corporation" (BBC). Pe 18 octombrie 1941 se declanșează operațiunea militară de cucerire a Peninsulei Crimeea. Pe 18 octombrie 1967 filmul de desene animate "The Jungle Book" ("Cartea junglei") produs de studiourile Walt Disney este prezentat în cinematografele americane. Pe 18 octombrie 1968, un raid al poliției în apartamentul lui John Lennon și al lui Yoko Ono se soldează cu găsirea a 168 grame de marijuana. Mai târziu au pledat vinovat și au plătit 150 de lire sterline.

Nașteri pe 18 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 octombrie, de la Papa Pius al II-lea, născut pe 18 octombrie 1405, sau feldmareşalul Eugen de Savoia, eliberatorul Ungariei și Transilvaniei de sub turci, guvernator al Banatului, născut pe 18 octombrie 1663, şi până la filosoful francez Henri Bergson, născut pe 18 octombrie 1859, sau scriitorul român Mihail Sebastian, născut pe 18 octombrie 1907.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 octombrie s-au născut personalităţi precum cântăreţul american Chuck Berry, născut pe 18 octombrie 1926, scriitorul, regizorul şi producătorul american Chuck Lorre, născut pe 18 octombrie 1952, jucătoarea americană de tenis Martina Navratilova, născută pe 18 octombrie 1956, actorul belgian Jean-Claude Van Damme, născut pe 18 octombrie 1960, cântăreţul şi actorul român Ștefan Bănică Jr., născut pe 18 octombrie 1967, jucătorul german de tenis Michael Stich, născut pe 18 octombrie 1968, actorul român Cristian Iacob, născut pe 18 octombrie 1968, sau actorul şi cântăreţul american Zac Efron, născut pe 18 octombrie 1987.

Decese pe 18 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut ziua într-o zi de 18 octombrie. Dintre acestea amintim Papa Ioan al VII-lea, decedat pe 18 octombrie 707, Papa Grigore al XII-lea, decedat pe 18 octombrie 1417, Papa Pius al III-lea, decedat pe 18 octombrie 1503, inventatorul și cercetătorul american Thomas Alva Edison, decedat pe 18 octombrie 1931, actriţa olandeză Sylvia Kristel, decedată pe 18 octombrie 2012, sau politicianul american Colin Powell, decedat pe 18 octombrie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 18 octombrie, printre alţii, pe actorul şi regizorul Ion Cojar, decedat pe 18 octombrie 2009, dramaturgul Paul Everac, decedat pe 18 octombrie 2011, actriţa Olga Tudorache, decedată pe 18 octombrie 2017, sau criticul literar Eugen Simion, decedat pe 18 octombrie 2022.

