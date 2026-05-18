19 mai, Sfântul Mucenic Patrichie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 19 mai, este prăznuit Sfântul Mucenic Patrichie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei, a vieţuit în primul secol creştin, în Cetatea Prusa din Asia. Conform crestinortodox.ro, ca episcop al acestei cetăţi, a convertit multe persoane la credinţa în Hristos. 

În timpul Împăratului Iulian Apostatul, Sfântul Patrichie a fost aruncat de păgâni în ape fierbinţi. Sfântul, fiind aruncat, a strigat: "Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului Tău".

Când l-au aruncat şi a căzut în apă, picăturile care au sărit din acel izvor i-au opărit pe cei de faţă, în vreme ce el a ieşit nevătămat. În urma acestei minuni, ighemonul Iulie a poruncit ostaşilor să îl scoată pe Sfântul Patrichie din apă şi să-i taie capul cu toporul, asemeni şi preoţilor Acachie, Menandru şi Polien.

