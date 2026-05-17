Câți dintre noi s-ar teme de o căpușă? Și câți ar putea să-și imagineze că o simplă mușcătură, în timpul sarcinii, poate condamna un copil la întuneric? Pentru Mădălina, viața a început fără chipuri, fără culori și fără privirea mamei. O bacterie extrem de rară, transmisă înainte ca fetița să se nască, i-a furat vederea încă din pântece. Astăzi, la doar câteva luni de viață, fetița vede doar lumina. Medicii spun însă că întunericul din ochii ei poate fi învins, dacă operația vine la timp. O cursă contra cronometru pentru dreptul unui copil de a vedea lumea pentru prima dată. O puteți ajuta pe Mădălina dând un SMS de doi euro la numărul fără recurență 8848.

Mădălina este al zecelea copil al familiei Neamțu, din județul Vâlcea. Toți ceilalți copii s-au născut sănătoși, iar sarcinile au evoluat fără probleme. Și în cazul ei, începutul nu a ridicat suspiciuni: fetița a venit pe lume la termen, cu o greutate bună, iar la externare medicii au spus că este sănătoasă.

"La două luni am băgat de seamă că are probleme cu ochișorii, pentru că avea și dungulițele acelea albe și avea ochii foarte tulburi. Dungulițele acelea albe i-au provocat orbirea, nu vede", a povestit Laura Neamţu, mama Mădălinei.

Diagnosticul care i-a luat vederea

Mădălina a fost diagnosticată cu cataractă congenitală bilaterală. Boala, fie că atinge un ochi sau pe ambii, are trei cauze posibile: ereditatea, consumul de fructe de mare de către mama însărcinată sau o înțepătură de căpușă suferită de femeia gravidă. În cazul Mădălinei, ereditatea și fructele de mare au ieșit din discuție.

"Este un caz extrem de rar de cataractă congenitală complicată făcută de o inflamație severă cu spiroplasmă ixodetis, o bacterie transmisă de căpușă. Până în urmă cu mai bine de cinci ani, nu se știa nimic despre această inflamație care are un tablou clinic șocant. Nu vede nimic, decât lumină", a explicat dr. Andreea Ciubotaru, chirurg oftalmopediatru.

Operaţia trebuie făcută cât încă mai există o şansă

Mădălina este sub tratament cu antibiotic, pentru eliminarea inflamației, și corpul ei răspunde bine la medicamente. Cataracta congenitală trebuie corectată obligatoriu în prima jumătate de an de viață pentru ca micii pacienți să aibă șansa să vadă. Fetița este în fereastra de vârstă potrivită operației.

"Prognosticul vizual este mult mai bun dacă punem implant de cristalin de prima dată, atunci când efectuăm operația de cataractă", a transmis medicul.

Până nu demult, operația se făcea fără implant de cristalin și se compensa cu lentile de contact. Mădălina va fi operată prin tehnica BIL. Intervenția chirurgicală va fi făcută de doamna doctor Ciubotaru iar în sală va fi și inventatoarea procedurii BIL, doamna Profesor Doctor Marie-José Tassignon, șefa Departamentului Oftalmologic de la Spitalul Universitar Antwerp, Belgia.

"Dacă nu-I facem această intervenție, ea nu va vedea niciodată. Singura ei șansă ca să vadă este această operație, la București. Suma este foarte mare, ne costă în jur de 11.000 de euro această intervenție a fetiței", a spus mama Mădălinei.

Un caz extrem de rar în Europa

Cataracta congenitală la copii nu este o raritate, dar felul în care Mădălina a dobândit boala este cu siguranță.

"Sunt descrise până acum două cazuri, unul în România, unul în Republica Moldova. Mădălina este al treilea caz. În Europa, sunt descrise, din ce știu eu, cam în jur de zece cazuri", a precizat dr. Andreea Ciubotaru.

Pe Mădălina o puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar în conturile Fundației Mereu Aproape, fundație care o are în grijă pe Mădălina dar și pe alți copii bolnavi.

"Vederea este foarte scumpă, dacă ea nu o să vadă niciodată, cum să se descurce în viață?", a subliniat mama îndurerată.

