România se confruntă cu o realitate îngrijorătoare: potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 1 din 5 copii și adolescenți trăiește cu o problemă de sănătate mintală, iar majoritatea cazurilor rămân nediagnosticate și netratate. Principala cauza este diagnosticul pus târziu, de obicei după ce devin majori, din cauza stigmatului social. Părinții refuză să accepte că cei mici ar avea o problemă, iar la școală specialiștii sunt puțini și de multe ori lipsesc cu desăvârșire.

"În formarea iniţială există un set de discipline unde ar putea să apară posibilitatea ca unii profesori să includă în formarea viitorilor profesori şi teme legate de această bunăstare.", se arată în prezentarea proiectului.

Un punct comun de întâlnire între profesori, medici, psihologi, specialiști în educație și profesori. Mai multe ONG-uri din Moldova s-au unit într-un proiect comun menit să schimbe tot ceea ce știam despre consilierea în școli.

"Practic proiecttul vine să propună o metodă de lucru cu copiii la clasă săptămânal, care poate fi de altfel replicată şi de consilierii şcolari şi de către cadre didactice.", spune Diana Păiuş, Fundaţia Bethany.

Totul a pornit de la două adevăruri crunte. Consilierii școlari sunt prea puțini, 1 la 500 de elevi, iar copiii cu probleme emoționale sunt tot mai mulți.

"Consilierul merge la 3-4 unităţi şcolare şi are orar ziua şi şcoala. Şi e greu de lucrat în felul acesta.", explică Diana Produ, consilier şcolar Bacău.

"Am descoperit cadre didactice foarte dedicate care chiar aveau ele la rândul lor nevoie să discute cu un specialist pentru a putea să îşi adapteze cât mai bine envoile de intervenţie în ceea ce priveşte probematicele copiilor.", precizează Roxana MIhail, psiholog.

De un an și jumătate în 10 școli din Moldova s-a desfășurat acest program pilot prin care elevii învaţă să își gestioneze emoțiile, iar pe profesori cum să le ofere consiliere în locul unui psiholog la nevoie. Printre beneficiari este şi acest adolescent din Iaşi.

"Înainte nu ştiam cum să-mi gestionez emoţiile. După aceste cursuri am învăţat că şi în situaţii grele, dacă apelăm la nişte cadre didactice sau prieteni ne pot orienta spre bine.", spune un adolescent.

"Şcoala este un spaţiu de manifestare a tuturor emoţilor în cadul dinamicii relaţionale. Este evident că trebuie să ne punem întrebări cum putem preveni la copii şi adolescenţi problemele de sănătate mintală.", menţionează Gabriela Raus, reprezentant ISJ Iaşi.

Potrivit unor studii internaționale, jumătate dintre tulburările de sănătate mintală debutează înainte de 14 ani, însă intervalul dintre primele simptome și primul contact cu un specialist poate depăși, în multe cazuri, 10 ani.

Clara Mihociu

