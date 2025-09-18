19 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 septembrie

Pe 19 septembrie 634, arabii Rashidun, sub comanda lui Khalid ibn al-Walid, cuceresc Damascul de la Imperiul Bizantin. Pe 19 septembrie 1356, în Bătălia de la Poitiers, armata franceză suferă o grea înfrângere în faţa armatei engleze. Pe 19 septembrie 1863, în cadrul Războiului Civil American, armata confederată a oprit avansul unioniștilor în nord-vestul Georgiei, în bătălia de pe Chickamauga. Pe 19 septembrie 1870, armata prusacă începe "Asediul Parisului". Va dura 135 de zile. Pe 19 septembrie 1893, prin Legea Electorală, promulgată de guvernatorul insulei, femeile din Noua Zeelandă primesc dreptul de vot. Pe 19 septembrie 1934, Bruno Hauptmann este arestat pentru răpirea și uciderea copilului lui Charles Lindbergh.

Pe 19 septembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, în timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, trupele germane cuceresc capitala ucraineană Kiev. Pe 19 septembrie 1944, Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt "războiului de continuare". Pe 19 septembrie 1946 se fondează Consiliul Europei, în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich. Pe 19 septembrie 1946, Festivalul de Film de la Cannes se reia după o pauză de șapte ani cauzată de Al Doilea Război Mondial. Pe 19 septembrie 1985, un cutremur de 8,1 pe scara Richter lovește Ciudad de Mexico. Peste 9.000 de oameni au decedat, 30.000 au fost răniți, iar 95.000 au rămas fără locuință. Pe 19 septembrie 2022, funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit au loc la Westminster Abbey, Londra.

Nașteri pe 19 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 septembrie, de la împăratul roman Antoninus Pius, născut pe 19 septembrie 86, sau împăratul bizantin Leon al VI-lea Filozoful, născut pe 19 septembrie 866, şi până la Regele Henric al III-lea al Franței, născut pe 19 septembrie 1551, sau atletul cehoslovac Emil Zátopek, născut pe 19 septembrie 1922.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 septembrie s-au născut personalităţi precum actorul Jeremy Irons, născut pe 19 septembrie 1948, fotbalistul englez David Seaman, născut pe 19 septembrie 1963, fotomodelul suedez Victoria Silvstedt, născută pe 19 septembrie 1974, jucătorul şi antrenorul român de fotbal Laurențiu Reghecampf, născut pe 19 septembrie 1975, sau fotbalistul englez Kieran Trippier, născut pe 19 septembrie 1990.

Decese pe 19 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 septembrie. Dintre aceştia amintim pe James Garfield, al 20-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, decedat pe 19 septembrie 1881, scriitoarea australiană Miles Franklin, decedată pe 19 septembrie 1954, sau fotbalistul englez Jimmy Greaves, decedat pe 19 septembrie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 19 septembrie, printre alţii, pe politicianul Nicolae Hurmuzaki, decedat pe 19 septembrie 1909, actriţa Lucia Sturza Bulandra, decedată pe 19 septembrie 1961, actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila, decedat pe 19 septembrie 1996, sau muzicianul Johnny Răducanu, decedat pe 19 septembrie 2011.

