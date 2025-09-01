2 septembrie, Sfântul Mucenic Mamant. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 2 septembrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Mamant, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Mamant s-a născut în Paflagonia (Asia Mică), din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, Theodot şi Rufina, părinţii acestuia, pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos, au fost întemniţaţi. Astfel, Sfântul Mamant s-a născut în închisoare. Tatăl său moare înainte ca acesta să se nască, iar mama sa a trecut la cele veşnice după ce l-a născut.

Un înger i se descoperă unei femei creştine, Amina, şi îi porunceşte să meargă la temniţă şi să-l ia pe Mamant.

Mamant nu a grăit până la vârsta de cinci ani, iar când a împlinit această vârstă, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost "Mama". Amina, văzând că deseori copilul îşi strigă mama, i-a pus numele Mamant.

În vremea domniei lui Aurelian a fost o crudă prigoană împotriva creştinilor. Nu au fost iertaţi nici copiii. Astfel, Mamant, la 15 ani, ajunge înaintea împăratului şi i se cere să renunţe la credinţa în Hristos. Mamant refuză şi este supus la multe chinuri: biciuire, ardere cu făclii, ca, în cele din urmă, să fie aruncat în mare. Un înger al Domnului l-a scos din mare şi l-a dus pe un munte de lângă Cezareea. Aici, fiarele sălbatice s-au îmblânzit datorită rugăciunilor acestuia.

Descoperit de persecutori, este adus din nou la judecată şi ucis.

