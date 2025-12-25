26 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 decembrie

Pe 26 decembrie 1606 s-a jucat, pentru prima dată, tragedia "Regele Lear", de William Shakespeare, după legenda regelui britanic Leir. Pe 26 decembrie 1848 are loc, la Iași, premiera primei opere românești, "Baba Hârca", de Matei Millo. Pe 26 decembrie 1908, Jack Johnson devine primul afro-american campion mondial la box. Pe 26 decembrie 1943, vasul de război german Scharnhorst este scufundat în cel De-Al Doilea Război Mondial, într-o bătălie navală împotriva a două grupuri de luptă britanice. Din echipajul de 1968 de oameni au supraviețuit doar 36.

Pe 26 decembrie 1989, în timpul Revoluției Române din 1989, Frontul Salvării Naționale formează un guvern provizoriu. Guvernul anunță modificările din Constituție, garantează drepturile minorităților naționale, autorizează libera angajare în câmpul muncii, introduce în țară economia de piață liberă și promite desfășurarea liberă a alegerilor. Pe 26 decembrie 2003, un puternic cutremur devastează orașul Bam, din Iran. Tragedia s-a soldat cu circa 43.300 de morţi, iar aproximativ 90.000 de oameni au rămas fară case. Pe 26 decembrie 2004, un puternic cutremur care a avut loc în Oceanul Indian a cauzat un tsunami care a devastat Sri Lanka, India, Indonezia, Thailanda, Malaysia, Maldive și alte zone. Peste 230.000 de oameni şi-au pierdut viaţa. Pe 26 decembrie 2020, cel puțin 10 alpiniști au murit, iar alți şapte au fost dați dispăruți, în urma unei avalanșe produse în Munții Alborz din Iran.

Nașteri pe 26 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 decembrie, de la scriitorul american Henry Miller, născut pe 26 decembrie 1891, sau liderul comunist chinez Mao Zedong, născut pe 26 decembrie 1893, şi până la actorul român Mihai Dinvale, născut pe 26 decembrie 1950, sau muzicianul danez Lars Ulrich, născut pe 26 decembrie 1963.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 decembrie s-au născut personalităţi precum schiorul norvegian Aksel Lund Svindal, născut pe 26 decembrie 1982, fotbalistul francez Hugo Lloris, născut pe 26 decembrie 1986, sau fotbalistul algerian Sofiane Feghouli, născut pe 26 decembrie 1989.

Decese pe 26 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Dionysius, decedat pe 26 decembrie 268, Papa Zosim, decedat pe 26 decembrie 418, politicianul american Harry S. Truman, decedat pe 26 decembrie 1972, politicianul american Gerald Ford, decedat pe 26 decembrie 2006, omul de afaceri francez Yves Rocher, decedat pe 26 decembrie 2009, wrestlerul american Luke Harper, decedat pe 26 decembrie 2020, sau episcopul sud-african Desmond Tutu, decedat pe 26 decembrie 2021.

Tot într-o zi de 26 decembrie şi-au pierdut viaţa şi Pătrașcu cel Bun, domn al Țării Românești, decedat pe 26 decembrie 1557, poetul şi dramaturgul român Radu Stanca, decedat pe 26 decembrie 1962, regizorul român Mircea Veroiu, decedat pe 26 decembrie 1997, sau regizorul român Dinu Cocea, decedat pe 26 decembrie 2013.

