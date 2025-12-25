Antena Meniu Search
26 decembrie, Soborul Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Vineri, 26 decembrie 2025, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, cuvântul bisericesc "sobor" însemnând "adunare de oameni".

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 11:00
Soborul Maicii Domnului este prăznuit pe 26 decembrie Soborul Maicii Domnului este prăznuit pe 26 decembrie - doxologia.ro

Conform crestinortodox.ro, cuvântul acesta este o chemare către cei credincioşi. Să ne adunăm, astăzi, în cinstea Maicii Domnului, aici pe pământ. Dar, pe de altă parte, cuvântul "sobor" ne aduce aminte şi că Maica Domnului se afla preaslăvită, fără de asemănare, în mijlocul tuturor Sfinţilor fericiţi din ceruri şi că, aşa fiind, adunarea noastră de astăzi, de pe pământ, este, de fapt, o împreună-prăznuire a noastră cu cetele tuturor Sfinţilor şi Îngerilor din ceruri. 

Adunarea cea cerească se uneşte, astăzi, cu adunarea noastră pământească, la cinstirea Maicii Domnului.

Şi este drept să fie aşa, după ce am prăznuit ieri Taina în care Maica Domnului este aceea care uneşte pe veci toată omenirea cu Dumnezeu, născând ca mamă pe Domnul Hristos, adică pe Dumnezeu cel întrupat şi ascuns într-un prunc de om. E ca şi când Maica Domnului, privind la Domnul Iisus, în primul rând, şi apoi la noi toţi, cei credincioşi, "fraţi mai mici" ai Domnului, care-i aducem această cinstire, ar spune astăzi, către Tatăl ceresc, cuvântul acesta de fericită şi adâncă mulţumire, de la Apostolul din ajunul Crăciunului: "Iată, Doamne, eu şi toti pruncii pe care mi I-ai dat, fii binecuvântat în veci! Amin".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

soborul maicii domnului sarbatoare 26 decembrie soborul maicii domnului praznuire soborul maicii domnului
