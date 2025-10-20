20 octombrie, Sfântul Gherasim din Kefalonia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 20 octombrie, este prăznuit Sfântul Gherasim din Kefalonia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Gherasim din Kefalonia (1506-1579) are două zile de prăznuire în timpul anului bisericesc: 16 august şi 20 octombrie. Conform crestinortodox.ro, acesta face parte din familia de nobili bizantini, Notara. Bunicul său, Luca Notara, a fost ultimul prim-ministru al Imperiului Bizantin.

Sfântul Gherasim s-a născut în 1508, în satul Trikkala, din Peloponez. De tânăr, a fost călugărit în Insula Zakintos, ulterior primind Schima Mare în Muntele Athos. A mers la Ierusalim, unde a stat timp de 12 ani. În acest timp, a fost hirotonit diacon şi preot de către Patriarhul Gherman.

Va petrece apoi o vreme în Creta şi Zakyntos, iar în 1555 soseşte în Kefalonia (insulă în sud-vestul Greciei, în Marea Ionică, nu departe de ţărm). În cele două zile de cinstire, racla cu moaştele sale este purtată în picioare pe deasupra persoanelor suferinde de boli psihice sau demonizate, aducând şi astăzi numeroase tămăduiri.

