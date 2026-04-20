21 aprilie, Sfântul Mucenic Ianuarie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 21 aprilie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ianuarie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Ianuarie, Episcopul oraşului Benevento, din Italia, a primit mucenicia în 305, în timpul persecuţiilor Împăratului Maximian. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Mucenic Ianuarie a fost supus la numeroase chinuri suferind torturi de neimaginat, dar pe care el le-a îndurat cu blândeţe, întărit fiind de harul Duhului Sfânt.

Dumnezeu a lucrat minuni prin Sfântul Ianuarie, atât în timpul vieţii acestuia, cât şi după moartea sa. Fiind aruncat în foc, Sfântul Ianuarie, "răcorit de o rouă nevăzută", a stat în mijocul lui fără să ardă, înălţând cântări lui Dumnezeu. Văzând minunea, persecutorii au început să-i sfâşie carnea cu unghii de fier. După aceasta, Sfântul Ianurie, împreună cu diaconul său, Festus, şi citetul Desiderie au fost trimişi la Pozzuoli, în apropiere de Napoli, unde aveau să fie închişi în temniţă. Tot aici erau închişi diaconii din Pozzuoli, Proclu şi Sussos, împreună cu alţi doi creştini mireni, Eutihie şi Acutius.

În ziua următoare, toţi cei şapte mucenici au fost aruncaţi la animalele sălbatice, dar acestea nu i-au vătămat. Într-un sfârşit au fost cu toţii ucişi prin tăierea capului.

Creştinii din Napoli au luat trupurile mucenicilor în ascuns şi le-au înmormântat cu cinste. Trupul Sfântului Mucenic Ianuarie l-au dus în Napoli, îngropându-l în biserică. Au fost consemnate numeroase minuni petrecute la mormântul Sfântului Ianuarie. Dintre acestea amintim minunea care s-a făcut unei văduve, al cărei fiu a înviat, după ce ea a luat icoana Sfântului Ianuarie şi a aşezat-o pe trupul fiului ei mort.

