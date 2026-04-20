În plină primăvară, Lyridele transformă cerul într-un spectacol de lumini. Specialiștii anunță când pot fi văzute cele mai multe „stele căzătoare”.

Lyride 2026. În ce nopţi se poate admira ploaia de stele - Shutterstock - Arhivă

Ploaia de meteori Lyride revine în 2026 și promite un spectacol vizibil din România. Momentul de maxim este însă limitat la o singură noapte.

Lyridele ating punctul maxim pe 22-23 aprilie 2026

Maximul ploii de meteori este așteptat în noaptea de 22 spre 23 aprilie 2026, moment în care cerul poate oferi cel mai intens spectacol al acestui fenomen astronomic de primăvară.

Articolul continuă după reclamă

În intervalul de vârf, specialiștii estimează că pot fi observați, în condiții ideale, până la 15–20 de meteori pe oră, acele dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”. Vizibilitatea depinde însă de mai mulți factori, precum cerul senin, lipsa poluării luminoase și poziția observatorului, cele mai bune momente fiind după miezul nopții și înainte de răsărit.

Fenomenul este provocat de particulele lăsate în urmă de cometă, care intră în atmosfera Pământului și arde, creând aceste efecte spectaculoase pe cer. Chiar dacă Lyridele nu sunt cea mai bogată ploaie de meteori din an, ele sunt apreciate pentru constanță și pentru apariția ocazională a unor meteori foarte strălucitori, ceea ce face ca nopțile de 22 și 23 aprilie să fie unele dintre cele mai bune ocazii din 2026 pentru a observa un astfel de spectacol fără echipamente speciale.

Ce vom vedea pe cer şi cum putem admira ploaia de stele

În nopțile de maximă vizibilitate, spectacolul poate deveni cu adevărat impresionant, cu zeci de meteori pe oră, unii dintre ei foarte strălucitori, capabili să lase urme vizibile pentru câteva secunde. Deși par să vină din constelația Lyra, meteoriții pot fi observați pe tot cerul, ceea ce face fenomenul ușor de urmărit chiar și pentru cei fără experiență.

Cum pot fi observate Liridele

Pentru a admira cât mai bine ploaia de stele, este recomandat să alegi un loc departe de luminile orașului, cu un cer cât mai întunecat și deschis. Nu ai nevoie de telescop sau echipamente speciale, ochiul liber fiind suficient, însă este important să îți lași câteva minute pentru ca vederea să se adapteze la întuneric.

Cele mai bune momente sunt după miezul nopții și spre dimineață, când cerul este mai întunecat și numărul meteoriților vizibili crește. O poziție confortabilă, privind spre cerul liber, îți poate oferi una dintre cele mai simple și spectaculoase experiențe astronomice ale primăverii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰