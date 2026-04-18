Video Junii Brașoveni, demonstrație de curaj în Piața Unirii: tradiția aruncatului în țol

Tradiţia a mers mai departe şi anul acesta pentru junii brașoveni care aseară şi-au arătat încă o dată curajul şi s-au lăsat aruncaţi în ţol. Un ritual păstrat cu sfinţenie, an de an, în care câte un membru al comunității este aruncat în sus, dintr-un covor de lână, ținut cu strășnicie de ceilalți membri ai grupului. Aruncatul în țol are loc în prima zi de vineri după Paște. Și este cea mai frumoasă și bine păstrată tradiție dinaintea Sărbătorii Junilor, din Duminica Tomii. 

de Claudiu Loghin

la 18.04.2026 , 08:21

În ciuda ploii, turiştii, dar şi braşovenii, s-au adunat în număr mare în Piaţa Unirii pentru a participa la această zi de sărbătoare. Junele aruncat în țol trebuie să bată de trei ori din palme în timpul saltului și să se concentreze apoi rapid pe aterizare.

Forța cu care junii își aruncă colegul în aer e la fel de importantă ca precizia recuperării acestuia. Iar răsplata pentru junii care trec cu brio prin acest ritual este confirmarea apartenenței la ceată.

"Aruncatul în ţol reprezintă un ritual de iniţiere pe care noi îl repetăm an de an pentru junime mai ales. Inclusiv cei noi, care de abia au venit în acest an, şi noi care suntem aşa zişi veterani", spune junele.

Articolul continuă după reclamă

"Aruncatul în ţol se făcea înainte la crucea noastră şi cei care nu aveau curajul să se arunce în ţol îi aruncau aici, în Piaţa Unirii", spune vătaful.

Atât localnicii, cât şi turiştii au privit, de pe margine, cu mare încântare ceata curajoasă de flăcăi.

"Tot îmi place, tot! Îmi plac băieţii ăştia, sunt minunaţi! Îmi place ideea în sine, n-am ştiut de ea".

"E un lucru foarte frumos pentru că păstrează tradiţia din strămoşi", spun localnicii.

Conform tradiției, junii se strâng în Piața Unirii din Municipiul Brașov și, întâi de toate, cântă Troparul Învierii, la Crucea Căpitanului Ilie Birt. Urmează Hora Junilor și aruncatul buzduganului - o altă probă a bărbăției.

"Comunitatea ţine foarte mult la această tradiţie pentru că este elementul românesc din zonă. E ştiut faptul că noi aici, în Şcheii Braşovului am existat într-o mare de slavi, de luterani, de catolici", spune Florin Nistor, coordonator grupuri de juni.

În Braşov există 7 grupuri de juni, iar mâine, de Duminica Tomii, e programat un alt eveniment de seamă: "Ziua de călări" sau "Coborârea în Cetate", o paradă în care membrii celor șapte cete coboară călare în cetate, gătiți ca pentru cea mai importantă sărbătoare a comunității.

Claudiu Loghin

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

Înapoi la Homepage
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip"
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani "Regele"
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare?
Observator » Ştiri sociale » Junii Brașoveni, demonstrație de curaj în Piața Unirii: tradiția aruncatului în țol
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.