Tradiţia a mers mai departe şi anul acesta pentru junii brașoveni care aseară şi-au arătat încă o dată curajul şi s-au lăsat aruncaţi în ţol. Un ritual păstrat cu sfinţenie, an de an, în care câte un membru al comunității este aruncat în sus, dintr-un covor de lână, ținut cu strășnicie de ceilalți membri ai grupului. Aruncatul în țol are loc în prima zi de vineri după Paște. Și este cea mai frumoasă și bine păstrată tradiție dinaintea Sărbătorii Junilor, din Duminica Tomii.

În ciuda ploii, turiştii, dar şi braşovenii, s-au adunat în număr mare în Piaţa Unirii pentru a participa la această zi de sărbătoare. Junele aruncat în țol trebuie să bată de trei ori din palme în timpul saltului și să se concentreze apoi rapid pe aterizare.

Forța cu care junii își aruncă colegul în aer e la fel de importantă ca precizia recuperării acestuia. Iar răsplata pentru junii care trec cu brio prin acest ritual este confirmarea apartenenței la ceată.

"Aruncatul în ţol reprezintă un ritual de iniţiere pe care noi îl repetăm an de an pentru junime mai ales. Inclusiv cei noi, care de abia au venit în acest an, şi noi care suntem aşa zişi veterani", spune junele.

"Aruncatul în ţol se făcea înainte la crucea noastră şi cei care nu aveau curajul să se arunce în ţol îi aruncau aici, în Piaţa Unirii", spune vătaful.

Atât localnicii, cât şi turiştii au privit, de pe margine, cu mare încântare ceata curajoasă de flăcăi.

"Tot îmi place, tot! Îmi plac băieţii ăştia, sunt minunaţi! Îmi place ideea în sine, n-am ştiut de ea".

"E un lucru foarte frumos pentru că păstrează tradiţia din strămoşi", spun localnicii.

Conform tradiției, junii se strâng în Piața Unirii din Municipiul Brașov și, întâi de toate, cântă Troparul Învierii, la Crucea Căpitanului Ilie Birt. Urmează Hora Junilor și aruncatul buzduganului - o altă probă a bărbăției.

"Comunitatea ţine foarte mult la această tradiţie pentru că este elementul românesc din zonă. E ştiut faptul că noi aici, în Şcheii Braşovului am existat într-o mare de slavi, de luterani, de catolici", spune Florin Nistor, coordonator grupuri de juni.

În Braşov există 7 grupuri de juni, iar mâine, de Duminica Tomii, e programat un alt eveniment de seamă: "Ziua de călări" sau "Coborârea în Cetate", o paradă în care membrii celor șapte cete coboară călare în cetate, gătiți ca pentru cea mai importantă sărbătoare a comunității.

