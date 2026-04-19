Mirii pot fi Cuplurile anului 2026 nu mai aleg doar din fotografii, ci preferă să testeze în realitate cum va arăta nunta lor. Astfel a apărut conceptul de nuntă de probă: un eveniment organizat ca unul autentic, dar fără miri. Aceste experiențe includ și trenduri inspirate din afară, precum live cooking, sau clătite în loc de candy bar. Tot mai căutate devin și locațiile outdoor, care încep să depășească popularitatea saloanelor clasice.

Pare că suntem la o nuntă reală. Doar că nimeni nu a spus DA astăzi.

"N-aș vrea chiar clasic, sa fie putin iesita din comun, să fie ceva altfel, oarecum", spune o viitoare mireasă.

Zis şi făcut. Opţiunile nu se mai aleg dintr-un catalog. De data aceasta, invitații nu sunt oaspeți obișnuiți, ci chiar viitorii miri, care descoperă cum ar putea arăta evenimentul lor. În același timp, pot degusta preparatele, pot testa serviciile foto și chiar pot face primii pași pe ring, ca o repetiție pentru dansul mirilor.

Meniurile cu aperitiv, sarmale şi friptură cu salată nu-şi mai găsesc locul în 2026. Tinerii au acum alte preferinţe.

"Sushi Bar. Pentru că ne-au impresionat, sincer. În primul rând, ne-au primit foarte bine și degustarea a fost excelentă", spun viitorii miri.

Nici clasicul restaurant nu mai e pe gustul noii generaţii de miri.

Vrem altceva, de fapt. Asta căutăm. De aceea optăm și pentru o nuntă în aer liber și încercăm să ne abatem puțin de la tradiționalele.

"Sunt din ce în ce mai exigenți și își doresc din ce în mai mult efect la eveniment", spune Claudia Chira, furnizor.

"Aș vrea să găsim ceva altfel, pentru care și încercăm să o facem în natură, ținând cont că toate nunțile până acum sunt făcute în saloanele speciale din cauza asta", spun viitorii miri.

"Este o atmosferă foarte frumoasă atunci când la evenimente asigurăm o atmosfera exclusivistă în primul rând și foarte elegantă. Este genul acela de moment în care oamenii se adună în jurul acestui decor. Conversații siropoase și bineînțeles ușor afumate, să spunem", spune Anca Ionescu, furnizor.

De altfel, cererile pentru evenimente în aer liber au crescut enorm în ultimii ani. Chiar dacă, deseori, vremea poate crea complicaţii.

"Invitații să fie 100% safe prin prisma faptului că au în spatele nostru un backup, astfel încât în interior vor găsi același număr de mese, de scaune, inclusiv numelele de mese astfel încât în orice moment pot oscila între exterior și interior", spune Alin Caraman, organizator.

Datele arată că aproximativ o treime dintre cupluri optează pentru nunți moderne, complet personalizate. Nici rochiile de mireasă nu mai sunt cele clasice. Designerii spun că tot mai multe tinere renunţă la ţinuta de prinţesă în favoarea uneia minimaliste.

