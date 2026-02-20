21 februarie, Sfinţii Eustatie şi Timotei. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 21 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Eustatie şi Timotei, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Eustatie şi Timotei sunt prăznuiţi pe 21 februarie - doxologia.ro

Sfântul Eustatie a fost hirotonit episcop de Bereea (Alep), în Siria, iar mai târziu ajunge în Antiohia, ca următor al Sfântului Filogon. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Eustatie a fost un apărător al Ortodoxiei. A apărat sfintele dogme la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea (325), unde a respins învăţătura lui Arie.

Împreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi, Eustatie a mărturisit pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind deopotrivă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh după dumnezeire. Arienii au întrunit un sinod în Antiohia, în jurul anului 330, cu scopul de a-l caterisi pe Sfântul Eustatie. Nu l-au învinuit doar de erezie, ci au oferit o sumă mare de bani unei femei uşuratice, ca să declare că Sfântul Eustatie este tatăl copilului pe care îl născuse de curând. Această femeie a acceptat şi caterisirea a fost rostită în grabă de aceşti eretici şi, astfel, Sfântul Eustatie este trimis în exil la Traianopolis, în Tracia, unde a murit după câţiva ani. Sfântul Eustatie a suferit mult şi a trecut la cele veşnice în 345.

Deşi a fost cinstit de Sfântul Ioan Gură de Aur ca un mucenic, moaştele sale nu au fost aduse de la Traianopolis în Antiohia decât în 484. Sfântul Ierarh Eustatie este socotit unul din stâlpii cei mai de seamă ai Bisericii.

Articolul continuă după reclamă

Conform sursei amintite, Sfântul Cuvios Timotei a fost ucenic al Cuviosului Teoctist, stareţul mănăstirii din Muntele Olimpului, lângă pustiul Simboli, în timpul Împăratului Copronim (741-775).

Sfântul Cuvios Timotei a trăit mulţi ani în pustietăţi, nevoindu-se în post, înfrânare şi rugăciuni. A primit darul de a tămădui bolnavii şi de a scoate din oameni duhurile necurate. A dat mărturie cu tărie, în faţa prigonitorilor, de temeiul închinării la sfintele icoane. A trecut la cele veşnice la adânci bătrâneţi, în jurul anului 795.

