22 august, Sfântul Mucenic Agatonic. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 22 august, este prăznuit Sfântul Mucenic Agatonic, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 13:24
Sfântul Mucenic Agatonic este prăznuit pe 22 august

Sfântul Mucenic Agatonic a fost cetăţean al Nicomidiei. Conform crestinortodox.ro, a convertit la creştinism pe mulţi păgâni. Din porunca Împăratului Maximian (284-305), comisul Evtolmie ajunge în Nicomidia. Aici, aflând ca principele Nicomidiei devenise creştin, a poruncit ca acesta să fie exilat în Tracia.

Din cauza lui Evtolmie au pierit mulţi creştini. Dintre aceştia îi amintim pe Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian. Sfântul Agatonic a fost ucis în localitatea Silviria, împreună cu principele Nicomidiei şi alţi creştini.

