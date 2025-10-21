22 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 22 octombrie 362, Templul lui Apollo din Daphne este distrus de un foc misterios. Pe 22 octombrie 1707 s-a produs dezastrul naval din Sicilia. Navele Marinei Regale britanice se deplasau, prin manevre riscante, printre recifele aflate la vest de Insulele Siciliei. Patru nave s-au scufundat și aproximativ 2.000 de oameni și-au pierdut viața. Pe 22 octombrie 1797, francezul André-Jacques Garnerin a efectuat, în premieră mondială, o săritură cu parașuta dintr-un balon. Pe 22 octombrie 1836, Sam Houston e ales ca primul președinte a Republicii Texas independente. Pe 22 octombrie 1873, la Palatul Schönbrunn, Kaiserul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Franz Joseph I al Austro-Ungariei și Ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei semnează acordul celor trei împărați, care vizează izolarea Franței.

Pe 22 octombrie 1895, în Gara Montparnasse, din Paris, un tren a deraiat, a depășit capătul liniei, a pătruns 30 metri pe peron și a ieșit prin fațada gării. Pe 22 octombrie 1911 a apărut revista literară, artistică și socială "Flacăra", sub direcția lui Constantin Banu. Pe 22 octombrie 1932 are loc a treia Conferință balcanică de la București, la care participă Albania, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Se pun bazele unui pact politic balcanic bazat pe principiul neagresiunii. Pe 22 octombrie 1945, în cadrul Plenarei Comitetul Central al Partidului Comunist Român, se intensifică ostilitățile dintre conducerea Partidului Muncitoresc Român, formată în jurul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Lucrețiu Pătrășcanu. Pe 22 octombrie 1962, în Criza rachetelor cubaneze, începe blocada economică a SUA împotriva Cubei. Pe 22 octombrie 1974 a fost inaugurat Centrul Național de Fizică București. Pe 22 octombrie 1991, Arhiepiscopul Bartolomeu I este ales cel de–al 270–lea patriarh ecumenic al Constantinopolului, liderul spiritual al ortodocșilor din întreaga lume.

Nașteri pe 22 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 octombrie, de la Regele Ioan al V-lea al Portugaliei, născut pe 22 octombrie 1689, sau compozitorul şi pianistul maghiar Franz Liszt, născut pe 22 octombrie 1811, şi până la medicul român Dimitrie Brândză, fondator al Grădinii Botanice din Bucureşti, născut pe 22 octombrie 1846, sau fotbalistul rus Lev Iașin, născut pe 22 octombrie 1929.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul american Christopher Lloyd, născut pe 22 octombrie 1938, actriţa franceză Catherine Deneuve, născută pe 22 octombrie 1943, antrenorul francez de fotbal Arsène Wenger, născut pe 22 octombrie 1949, actorul american Jeff Goldblum, născut pe 22 octombrie 1952, fotbalistul român Mircea Sandu, născut pe 22 octombrie 1952, compozitorul român Dan Creimerman, născut pe 22 octombrie 1958, cântăreţul jamaicano-american Shaggy, născut pe 22 octombrie 1968, sau fotbalistul român Ştefan Radu, născut pe 22 octombrie 1986.

Decese pe 22 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 octombrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ferdinand I al Portugaliei, decedat pe 22 octombrie 1383, pictorul francez Paul Cézanne, decedat pe 22 octombrie 1906, actorul francez Lino Ventura, decedat pe 22 octombrie 1987, sau Sultanul bin Abdul-Aziz Al Saud, prinț al Arabiei Saudite, decedat pe 22 octombrie 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 22 octombrie, printre alţii, pe pictorul Ion Andreescu, decedat pe 22 octombrie 1882, dramaturgul Mircea Ștefănescu, decedat pe 22 octombrie 1982, scriitorul Horia Aramă, decedat pe 22 octombrie 2007, sau arhitecta Mariana Celac, decedată pe 22 octombrie 2018.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰