22 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 septembrie

Pe 22 septembrie 1326 înregistrăm cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către Regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș, pentru serviciile sale aduse regatului. Pe 22 septembrie 1499 a luat sfârșit Războiul Suab, prin semnarea Tratatului de la Basel, tratat prin care se dădea o foarte largă autonomie confederației de cantoane ce avea să stea la baza Elveției moderne. Pe 22 septembrie 1761, George al III-lea și Charlotte de Mecklenburg-Strelitz sunt încoronați ca rege și regină a Regatului Marii Britanii. Pe 22 septembrie 1792, Convenția stabilește Republica Franceză. Pe 22 septembrie 1857, o furtună puternică trimite pe fundul Golfului Finic, din Marea Baltică, nava rusească militară cu pânze "Lefort", cu 826 de oameni la bord. A fost descoperită la 4 mai 2013, între insulele Gogland și Bolshoy Tyuters. Pe 22 septembrie 1862, președintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a emis Proclamația de Emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat.

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Pe 22 septembrie 1903, în Statele Unite ale Americii, Italo Marchiony, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. Pe 22 septembrie 1904 are o cursă automobilistică organizată de ACR, Automobil Clubul Român, pe traseul București-Giurgiu-București. A fost una din primele curse automobilistice organizate în țara noastră și chiar în Europa de Est. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice, cu un autoturism Mercedes de 40 de cai putere. Pe 22 septembrie 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuși a fost decorat cu ordinul "Meritul cultural pentru artă plastică". Pe 22 septembrie 1939 are loc o paradă militară germano-sovietică la Brest-Litovsk, după invadarea Poloniei. Pe 22 septembrie 1975, la San Francisco a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford. Pe 22 septembrie 1980, Irakul invadează Iranul, începând Războiul din Golf. Pe 22 septembrie 1981, președintele François Mitterrand inaugurează trenul francez de mare viteză TGV.

Naşteri pe 22 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 septembrie, de la Ţarul Vasili al IV-lea al Rusiei, născut pe 22 septembrie 1552, sau fizicianul şi chimistul britanic Michael Faraday, născut pe 22 septembrie 1791, şi până la geologul român Grigore Cobălcescu, născut pe 22 septembrie 1831, sau politicianul român Gheorghe Grigore Cantacuzino, născut pe 22 septembrie 1832.

Tot într-o zi de 22 septembrie s-au născut şi personalităţi precum Prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl Regelui Ferdinand al României, născut pe 22 septembrie 1835, feldmareşalul german Wilhelm Keitel, născut pe 22 septembrie 1882, regizorul şi scenaristul român Dinu Cocea, născut pe 22 septembrie 1929, scriitorul român Augustin Buzura, născut pe 22 septembrie 1938, scrimera română Ana Pascu, născută pe 22 septembrie 1944, tenorul italian Andrea Bocelli, născut pe 22 septembrie 1958, sau fotbalistul brazilian Ronaldo, născut pe 22 septembrie 1976.

Decese pe 22 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Clement al XIV-lea, decedat pe 22 septembrie 1774, astronomul scoţian James Dunlop, decedat pe 22 septembrie 1848, compozitorul american Irving Berlin, decedat pe 22 septembrie 1989, actorul francez Marcel Marceau, decedat pe 22 septembrie 2007, sau politicianul italian Giorgio Napolitano, decedat pe 22 septembrie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 22 septembrie, printre alţii, pe episcopul Inocențiu Micu-Klein, decedat pe 22 septembrie 1768, medicul Alexandru Suțu, decedat pe 22 septembrie 1919, sau scriitorul Paul-Mihu Sadoveanu, decedat pe 22 septembrie 1944.