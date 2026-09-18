O pianistă de doar 8 ani cucerește scenele din Viena și Las Vegas
Când majoritatea copiilor de opt ani abia se obișnuiesc școala și cu temele pentru acasă, o fetiță din Galați ridică în picioare juriile competițiilor internaționale de muzică. Iliana Ioana Stanciu a transformat pianul dintr-o pasiune într-o carieră care a purtat-o deja pe trei continente. Pentru efortul ei constant și modul în care reprezintă țara peste hotare, tânăra a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.
Această inițiativă națională, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are scopul de a găsi și promova copiii care demonstrează că performanța se construiește prin muncă asumată, indiferent de vârstă.
Dincolo de grația pe care o vedem pe scenă, studiul pianului la un nivel înalt cere o capacitate de procesare uriașă. Cântatul implică citirea simultană a două chei muzicale diferite și coordonarea complet independentă a celor două mâini, un efort cognitiv imens pentru un copil. Iliana a început acest antrenament la doar trei ani și jumătate. Astăzi, elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială Nr. 28 din orașul natal, ea petrece ore în șir exersând sub îndrumarea profesorului Emil Răileanu, sacrificând adesea timpul liber pentru a-și perfecționa tehnica.
Rezultatele acestei discipline s-au văzut repede. La doar cinci ani, fetița ajungea tocmai în California, la World Championships of Performing Arts, de unde s-a întors cu trei medalii de argint și una de bronz. Seria reușitelor a continuat anul acesta la Bangkok. Acolo, concurând la categoria 5-12 ani deși avea doar șapte ani la momentul respectiv, a câștigat titlul suprem și Marele Trofeu al diviziei de pian. Fetița și-a exprimat bucuria într-un mod simplu și emoționant: „Am cântat pentru România, pentru oamenii care îmi sunt alături și care au crezut în mine”.
Deși se calificase din nou pentru competiția din Statele Unite, în vara acestui na familia a ales să prioritizeze educația muzicală europeană. Iliana a mers la Viena pentru două săptămâni de cursuri intensive cu profesori internaționali.
Au urmat noi confirmări: o medalie de bronz la competiția „Wiener Klassik” și un Premiu I la International Piano Balkan Competition, care i-a asigurat o invitație pe scena de la Mozarthaus.
Mai mult, fetița a primit o bursă importantă pentru a studia în cadrul programului oficial Trinity College London.
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Antrenamentul intens al minții o ajută și la școală, dovada fiind titlul de campioană obținut recent la o olimpiadă de aritmetică, unde a rezolvat perfect o sută de exerciții. Cu peste 50 de premii adunate deja, povestea Ilianei ne arată că excelența se naște atunci când talentul întâlnește o putere de muncă ieșită din comun.