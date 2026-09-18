O pianistă de doar 8 ani cucerește scenele din Viena și Las Vegas

Când majoritatea copiilor de opt ani abia se obișnuiesc școala și cu temele pentru acasă, o fetiță din Galați ridică în picioare juriile competițiilor internaționale de muzică. Iliana Ioana Stanciu a transformat pianul dintr-o pasiune într-o carieră care a purtat-o deja pe trei continente. Pentru efortul ei constant și modul în care reprezintă țara peste hotare, tânăra a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Această inițiativă națională, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are scopul de a găsi și promova copiii care demonstrează că performanța se construiește prin muncă asumată, indiferent de vârstă.

Dincolo de grația pe care o vedem pe scenă, studiul pianului la un nivel înalt cere o capacitate de procesare uriașă. Cântatul implică citirea simultană a două chei muzicale diferite și coordonarea complet independentă a celor două mâini, un efort cognitiv imens pentru un copil. Iliana a început acest antrenament la doar trei ani și jumătate. Astăzi, elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială Nr. 28 din orașul natal, ea petrece ore în șir exersând sub îndrumarea profesorului Emil Răileanu, sacrificând adesea timpul liber pentru a-și perfecționa tehnica.

Rezultatele acestei discipline s-au văzut repede. La doar cinci ani, fetița ajungea tocmai în California, la World Championships of Performing Arts, de unde s-a întors cu trei medalii de argint și una de bronz. Seria reușitelor a continuat anul acesta la Bangkok. Acolo, concurând la categoria 5-12 ani deși avea doar șapte ani la momentul respectiv, a câștigat titlul suprem și Marele Trofeu al diviziei de pian. Fetița și-a exprimat bucuria într-un mod simplu și emoționant: „Am cântat pentru România, pentru oamenii care îmi sunt alături și care au crezut în mine”.

Articolul continuă după reclamă

Deși se calificase din nou pentru competiția din Statele Unite, în vara acestui na familia a ales să prioritizeze educația muzicală europeană. Iliana a mers la Viena pentru două săptămâni de cursuri intensive cu profesori internaționali.

Au urmat noi confirmări: o medalie de bronz la competiția „Wiener Klassik” și un Premiu I la International Piano Balkan Competition, care i-a asigurat o invitație pe scena de la Mozarthaus.

Mai mult, fetița a primit o bursă importantă pentru a studia în cadrul programului oficial Trinity College London.

Antrenamentul intens al minții o ajută și la școală, dovada fiind titlul de campioană obținut recent la o olimpiadă de aritmetică, unde a rezolvat perfect o sută de exerciții. Cu peste 50 de premii adunate deja, povestea Ilianei ne arată că excelența se naște atunci când talentul întâlnește o putere de muncă ieșită din comun.