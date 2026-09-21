Au fost locurile în care regii și reginele veneau la mare, primeau oaspeți și își petreceau vacanțele. Astăzi, cele mai multe dintre aceste clădiri sunt degradate, iar unele se prăbușesc sub ochii noștri. Cu toate astea, la Constanța se vorbește acum despre o "Rută Regală", care să lege într-un traseu trei dintre ele: Palatul Regal, Cuibul Reginei și Vila Regală din Mamaia. O idee care ar putea readuce în circuitul turistic o parte importantă din istoria orașului. Doar că, deocamdată, înainte să ajungă turiștii, autoritățile trebuie să salveze clădirile.

La Constanța se pregătește o Rută Regală: Palatul Regal, Cuibul Reginei și Vila Regală din Mamaia. Trei locuri care păstrează istoria regalității, dar care astăzi se degradează. La Vila Regală, cunoscută drept "Valul Negru", contrastul e cel mai puternic. Construită în anii '20, vila avea 35 de camere și i-a găzduit pe membrii familiei regale. Astăzi, curtea este năpădită de buruieni.

Vila regală a fost declarată de interes public naţional şi trecută în administrarea ministerului Culturii în 2024. Suntem în anul 2026, şi până în acest moment nu au fost făcute nici măcar lucrările de urgenţă, aşa că imobilul continuă să se degradeze. A fost introdusă, în schimb, în strategia culturală a municipiului Constanţa, care prevede reintroducerea vilei în viaţa publică a oraşului, ca parte a rutei regale.

"Şi o casă părăsită cred că arată mai bine. E strigător la cer. Dar încă se mai poate salva, încă se poate face ceva", spun localnicii.

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Un alt punct pe "Ruta Regală" este Palatul Regal. Construit între 1902 și 1906, a fost prima reședință regală de la Marea Neagră.

"A fost finalizat undeva după 1903 şi a şi funcţionat. Era şi gara atunci în apropiere, cu cea mai importntă vizită în iunie 1914, familia Romanovilor", spune Diana Slav, ghid de turism.

După Primul Război Mondial, povestea regală a clădirii s-a încheiat. A trecut la Ministerul Justiției, iar din 1924 a găzduit Tribunalul. De-a lungul anilor, a fost pe rând comandament militar, atelier de proiectare, casă a pionierilor și muzeu de artă. După 1990, a revenit Tribunalului.

"Spaţiile de lucru, cel puţin cele de la etaj, sunt foarte aglomerate. Atât de numărul de dosare, cât şi de personal. Dar sălile de jos sunt foarte frumos renovate şi chiar dau o senzaţie de solemnitate şedinţelor", spune Mirela Doicescu, avocat.

Ascuns de ochii lumii, în Constanța se află şi "Cuibul Reginei"

Construit între 1909 și 1910, pavilionul era locul unde Regina Maria se retrăgea pentru întâlniri și momente de liniște. Avea terasă circulară, dormitor, sală de lucru și sufragerie, iar camerele erau inspirate de forma unui vapor. Marea era atât de importantă pentru regină, încât pavilionul devenise parte din peisajul portului.

"Când stătea pe terasă pe balansoar, navele ştiau că regina stă în port. Prezentau onorul la intrare şi la ieşire din port. Din păcate a fost avariant, în al Doilea Război Mondial, iar după aceea regimul comunist evident că nu a avut nicio prioritate în al reabilita", a spus Diana Slav, ghid de turism.

Reporter: Cum îl introducem în acest tur regal în paragină?

Razvan Raul Ivan, istoric​: Cu o poveste deosebită, începând în primul rând de la darul pe care Regele Carol I i l-a făcut prea-iubitei sale soţii, Regina Elisabeta.

Până când cele trei obiective vor putea fi vizitate mai este însă mult. Restaurarea lor pare tot mai îndepărtată, blocată de birocrație.

"S-a discutat într-o şedinţă la minister, dar deja e destulă vreme de atunci de când s-a discutat un proiect pentru intervenţii de urgenţă, reparaţii la acoperiş la planşeul peste etaj în zona de nord-vest a clădirii, dr noi încă nu am primit avizul respectiv", spune Laura Tudosie, director Direcția de Cultură.

"Este o ruşine. Nu cred că ceva în paragină este ceva drăguţ de vizitat", spun localnicii.

În timp ce la Constanța, clădirile regale așteaptă încă să fie salvate, în Bulgaria se fac bani din istorie. La Balcic, fostul palat al Reginei Maria este una dintre atracţiile turistice care atrag anual mii de turişti.