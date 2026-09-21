Evenimente în Bucureşti, marţi 22 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 22 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Mai e vreun candidat?" se joacă marţi, 22 septembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 22 septembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 22 septembrie 2026

De la ora 19.00, la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala Pictura, se joacă piesa "Mai e vreun candidat?", piesă în care "geniul marelui Caragiale se întâlnește cu inventivitatea ludică a Adei Milea și cheful de joacă al trupei TNB".

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De la ora 19.30, la Teatrul Metropolis, Sala Mare, se joacă piesa "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", de Eric-Emmanuel Schmitt.

Concerte în Bucureşti, marţi 22 septembrie 2026

Artiştii K-POP All Stars susţin un concert la Arenele Romane, de la ora 19.00. Soul Serenade, Hanno Höfer și Raul Kusak susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Dan Helciug susţine un concert pe terasa Berăria H, de la ora 20.15. Smiley susţine un concert la Berăria H, de la ora 20.30.

Proiecţii de film în Bucureşti, marţi 22 septembrie 2026

De la ora 19.00, la Cinema Muzeul Ţăranului sunteţi aşteptaţi la o "Seară Specială Bogdan Mureşanu".

De la ora 21.00, la Park Lake, în cadrul Epic Stories Week, puteţi viziona pelicula "The Avengers".