Evenimente în Bucureşti, în weekendul 21-22 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 21 februarie, şi duminică, 22 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 21-22 februarie

Sâmbătă, 21 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ţăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Ursul păcălit de vulpe", la Palatul Național al Copiilor, de la ora 16.00 se joacă "Scapă-mă de nevastă-mea!", la Teatrul în Culise, de la ora 16.30 se joacă "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, iar de la ora 19.00 se joacă "Gigel", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Duminică, 22 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cartea junglei", la Teatrul Țăndărică. De la ora 12.00 se joacă piesa "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara, de la ora 16.30 se joacă "Ocolul pământului în 80 de zile", la Teatrul Amzei, de la ora 17.00 se joacă "O femeie împărțită la doi", la Teatrul Roșu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Peştele Balon", la Teatrul de Artă, sau "Ceasornicăria Taus", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 21-22 februarie

Cel mai aştept concert de sâmbătă, 21 februarie, se anunţă a fi cel susţinut de Feli, în Berăria H, de la ora 19.00. Totuşi, sâmbătă mai avem şi concerte susţinute de Nicolae Moldoveanu, la Ateneul Român, de la ora 19.00, sau Andreea Crepcia & Zum Music Band, la Restaurant Elisabeta, de la ora 20.00.

Duminică, de la ora 19.00, la Ateneul Român sunt programate chiar două concerte în paralel. În Sala Mare avem un concert din turneul naţional intitulat "Melodie, Dor, Magie", turneu susţinut de Ruxandra Donose şi Sergiu Tuhuţiu. În Sala Mică este programat un concert intitulat "O Seară Romantică". Acest concert este susţinut de Georgiana Mihăilă, Eliza Puchianu şi Oana Mavroean. Tot duminică, însă, mai sunt programate şi concerte susţinute de Smiley, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, sau Azteca, în Berăria H, de la ora 22.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 21-22 februarie

Superliga de fotbal programează sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Naţională, derby-ul dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi echipa daneză Ikast Handbold. Duminică, de la ora 17.00, tot în Sala Polivalentă se joacă şi meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi echipa croată Lokomotiva Zagreb.

În Liga Naţională de volei masculin, sâmbătă se joacă meciurile CSM Bucureşti - CS Unirea Deja, (Sala Unirea Dobroeşti, ora 16.00), şi CS Dinamo Bucureşti - CSA Steaua Bucureşti (Sala Dinamo, ora 17.00).

În Liga Naţională de volei feminin, sâmbătă se joacă meciurile CSO Voluntari - CS Universitatea Cluj (Sala Gabriela Szabo, ora 15.00) şi CSM Bucureşti - CSM Constanţa (Sala Elite Performance Sun Plaza Mall, ora 16.00).

