24 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 martie

Pe 24 martie 1199, Regele Richard I al Angliei este rănit de o arbaletă în timp ce lupta în Franța. Acest lucru va duce la moartea sa pe 6 aprilie. Pe 24 martie 1562, Diaconul Coresi a început, la Brașov, tipărirea unui Tetraevanghel slavon. Lucrarea făcea parte dintr-o serie mai amplă, de peste 15 volume. Pe 24 martie 1603, Iacob al VI-lea al Scoției este proclamat Regele Iacob I al Angliei și Irlandei, la moartea Elisabetei I. Pe 24 martie 1818, Gheorghe Lazăr a fost numit "dascăl" de aritmetică, geometrie și geografie la Școala de la "Sfântul Sava", unde a inaugurat cursurile în limba română.

Pe 24 martie 1882, Robert Koch, medic și microbiolog german, a anunțat descoperirea mycobacterium tuberculosis, bacteria responsabilă pentru tuberculoză. Pe 24 martie 1949, filmul "Hamlet", regizat de Laurence Olivier, a fost prima peliculă britanică ce a câstigat un premiu Oscar. Pe 24 martie 1990 a luat ființă Serviciul Român de Informații. Pe 24 martie 1999, NATO a început atacurile asupra Iugoslaviei fără aprobarea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (UNSC), fiind prima dată când NATO atacă o țară suverană. Pe 24 martie 2015, zborul 9525 al Germanwings, aflat pe ruta Barcelona, Spania – Düsseldorf, Germania, cu 150 de persoane la bord, se prăbușește într-o regiune muntoasă a Alpilor, în apropiere de Digne-les-Bains, în sudul Franței. Două zile mai târziu, după cercetarea cutiei negre, procurorii francezi declară că dovezile susțin concluzia că Andreas Lubitz, copilotul german, a prăbușit în mod deliberat avionul. Pe 24 martie 2020 s-a decis ca Jocurile Olimpice de la Tokyo să fie amânate pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.

Nașteri pe 24 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 martie, de la Harry Houdini (Erich Weiss), celebrul iluzionist american, născut pe 24 martie 1874, sau Joseph Barbera, animator şi producător american de filme de animaţie, născut pe 24 martie 1911, şi până la actorul american Steve McQueen, născut pe 24 martie 1930, sau actriţa franceză Patricia Millardet, născută pe 24 martie 1957.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 martie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Lara Flynn Boyle, născută pe 24 martie 1970, actorul american Jim Parsons, născut pe 24 martie 1973, artistul român Cheloo, născut pe 24 martie 1978, sau fotbalistul nigerian Ifeanyi Emeghara, născut pe 24 martie 1984.

Decese pe 24 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Nicolae al V-lea, decedat pe 24 martie 1455, Regina Elisabeta I a Angliei, decedată pe 24 martie 1603, scriitorul francez Jules Verne, decedat pe 24 martie 1905, fotbalistul şi antrenorul olandez de fotbal Johan Cruyff, decedat pe 24 martie 2016, sau actorul american Garry Shandling, decedat pe 24 martie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 24 martie, printre alţii, pe istoricul şi folcloristul Nicolae Densușianu, decedat pe 24 martie 1911, compozitorul Vasile Spătărelu, decedat pe 24 martie 2005, sau aviatoarea Mariana Drăgescu, decedată pe 24 martie 2013.

