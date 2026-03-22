Un copil de 5 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Autoritățile au fost alertate imediat, iar la fața locului s-au deplasat polițiști și echipaje medicale.

Un copil de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Capitală

Tragedia a avut loc pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa.

Micuțul a căzut de la înălțime și nu a supraviețuit impactului. Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lui.

"Astăzi, 22 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la precipitarea unui minor, la o adresă din Sectorul 1. Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii din cadrul subunității au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind identificat un copil, în vârstă de 5 ani, precipitat de la etajul 9 al imobilului în care locuia. De asemenea, la adresă s-a deplasat și un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri medicale minorului în cauză, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia", a transmis Poliţia Capitalei.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

