Un secol. Atât a durat să trecem de la telefonul cu disc la smartphone. Pe vremuri, era un lux să deţii aşa ceva şi, cu siguranţă, bunicii noştri îşi amintesc cel mai bine. Acum, însă, a devenit un obiect nelipsit. Ca să prezinte aşa cum se cuvine această evoluţie impresionantă a telefonului, Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Județean Buzău şi-au pus laolaltă colecţiile la Suceava. O expoziţie perfectă atât pentru nostalgici, cât şi pentru generaţia Z.

"Un secol de comunicare. De la apelul manual la era mobilă". Aşa se numeşte expoziţia de la Muzeul de Istoria din Suceava care găzduieşte sute de modele de telefoane, cele mai vechi datând de la începutul anilor 1900.

"Dacă în Evul Mediu se trimiteau mesaje, spre exemplu, prin focuri şi dura câteva zile, astăzi un banal telefon înseamnă câteva secunde", spune Emil Ursu, directorul Muzeului Naţional al Bucovinei.

Telefonul, un lucru fără de care noi nu putem trăi acum, pe vremuri era un lux. În urmă cu câteva decenii, accesoriul nelipsit al telefonului era cartea de telefoane în care erau trecute numerele şi adresele tuturor abonaţilor dintr-un judeţ. Acum este mult mai simplu. Agenda se află în memoria telefonului şi este doar la o apăsare distanţă, oriunde ai fi.

Articolul continuă după reclamă

"O carte foarte interesantă şi absolut dorită de toată lumea: cartea de telefoane a oraşului. Dacă nu o aveai, nu existai", spune Corina Economu, vizitatoare.

Iar expoziţia este perfectă şi pentru cei care „s-au născut cu telefoanele în mână".

Reporter: Bunica ta încă mai avea un telefon din acesta?

Elevă: Da, de când era tânără.

Elevă: Mătuşa mea a avut unul, dar nu funcţiona şi mereu mi s-a părut interesant să învârt discul.

"Noi facem un opţional - Abilităţi în Adolescenţă - şi pornim de la întâlnirea de astăzi cu o temă data viitoare: adolescentul şi telefonul, pentru că este o provocare astăzi pentru un adolescent să foloseacă într-un mod înţelept telefonul mobil", spune David Reguş, profesor la Liceul Teoretic „Filadelfia" Suceava.

Elevii au plecat acasă cu lecţia învăţată.

Elevă: A trebuit să ştim cine este cel care a inventat telefonul, în ce an, cât a cântărit primul telefon mobil şi cât a costat.

Reporter: Pentru ce era folosit discul acela? Ce făcea?

Elevă: Pentru a tasta numere şi pentru a-i suna pe cei pe care doreau.

Expoziţia poate fi admirată până pe data de 3 mai. O călătorie în istoria telefonului pentru adulţi costă patru lei, iar biletul pentru elevi şi studenţi este doar un leu.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰