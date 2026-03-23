Vreme schimbătoare de la o zi la alta. Temperaturile scad drastic în weekend. Meteo pentru 23 martie-5 aprilie

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni, în intervalul 23 martie-5 aprilie. Potrivit specialiştilor, vremea se schimbă radical de la o zi la alta. Dacă la jumătatea săptămânii, vom avea temperaturi şi de 17 grade, în weekend vom avea parte de o răcire bruscă şi cu 6-7 grade. Nu scăpăm nici de ploi.

"În perioada 24–26 martie, vremea se va încălzi semnificativ, iar temperaturile maxime vor ajunge între 12 și 20 de grade. Ulterior, timp de două zile, valorile termice vor scădea cu aproximativ 8...10 grade, după care vor reveni pe un trend de creștere până în jurul datei de 1 aprilie, când maximele vor atinge 10...16 grade. Până la finalul intervalului de prognoză, temperaturile maxime se vor menține între 10 și 15 grade. Începând cu 27 martie, sunt așteptate precipitații aproape zilnic, mai consistente spre sfârșitul săptămânii. La munte, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar pe creste vântul va sufla puternic, viscolind zăpada", spun specialiştii ANM.

Vremea 23 martie-5 aprilie BANAT

Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, media maximelor termice urmând să se situeze între 15 și 18 grade. În următoarele trei zile se va răci, chiar și cu mai mult de 6...7 grade. La finalul lunii martie și la începutul lunii aprilie, se va încălzi din nou, iar media maximelor termice va tinde spre 13 grade. Din data de 2 aprilie, temperaturile maxime vor avea o medie cuprinsă în general între 12 și 14 grade. Media minimelor termice va avea variații între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 5 grade în cea de-a doua. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie CRIȘANA

Media maximelor termice va fi în creștere de la 15 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile se va răci cu 6...7 grade, apoi, la finalul lunii martie va urma o nouă încălzire, de 4...5 grade. În primele zile din luna aprilie temperaturile maxime vor fi în medie între 11 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 4 grade în cea de-a doua. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie TRANSILVANIA

Până în data de 26 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor termice va avea valori de la 12 la 15 grade. În următoarele două-trei zile, se va resimți o scădere de temperatură de aproximativ 6 grade, apoi media maximelor termice va avea variații în general între 9 și 13 grade. Media minimelor termice se va situa între 0 și 4 grade în prima săptămână și între -1 și 3 grade în cea de-a doua săptămână. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie MARAMUREȘ

Între 23 și 27 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor termice cuprinsă între 14 și 17 grade. Va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, când temperaturile maxime vor ajunge să se situeze în medie între 9 și 12 grade. În cea de-a doua săptămână media maximelor de temperatură va oscila între 10 și 14 grade. Minimele termice vor fi în creștere, de la o medie de 2 grade în prima dimineață, până la 4...5 grade în diminețile zilelor de 27 și de 28 martie, apoi trendul general va fi de scădere. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie MOLDOVA

În primele 4 zile din interval vremea se va încălzi, de la o medie de 12 grade în prima, până la 16 grade în 26 martie, când va caracteriza o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Vor urma două zile de răcire, cu aproximativ 5 grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea variații în general între 11 și 14 grade. Media minimelor termice se va situa în general între 2 și 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie DOBROGEA

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, media valorilor termice maxime va oscila între 12 și 15 grade, iar a minimelor, în general între 3 și 6 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai mare în ultimele cinci zile ale lunii martie și în primele zile ale lunii aprilie.

Vremea 23 martie-5 aprilie MUNTENIA

Între 24 și 26 martie vremea se va încălzi semnificativ, media maximelor termice urmând să se situeze între 16 și 18 grade. În următoarele două zile se va răci, cu aproximativ 6...7 grade, apoi, până în data de 1 aprile se va încălzi, media maximelor termice urcând până spre 15...16 grade. În zilele care vor urma, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa între 12 și 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între 2 și 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie OLTENIA

Media maximelor termice va fi în creștere semnificativă, de la 12 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile vremea se va răcori, maximele termice atingând cel mult 11...12 grade, apoi va urma o perioadă cu temperaturi maxime, cuprinse în medie, între 12 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa, în general, între 2 și 5 grade. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea 23 martie-5 aprilie la munte

În tot intervalul de prognoză, valorile termice vor avea variații, în general, între 0 și 5 grade media maximelor și între -4 și -1 grad a minimelor. Vor fi precipitații aproape zilnic, până în data de 26 martie pe spații mici, apoi pe arii extinse.

