Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Primorsk, aflat în apropierea frontierei cu Finlanda. Kievul susține că a vizat un terminal petrolier.

Ucrainenii au lovit cu drone Portul Primorsk, nod-cheie al exporturilor rusești la Marea Baltică - ukrinform.net

"Un rezervor de carburant a fost avariat în portul Primorsk, provocând un incendiu", a declarat pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko, precizând că peste 70 de drone au fost distruse în cursul nopţii deasupra regiunii Leningrad (nord-vest).

Portul Primorsk de la Marea Baltică se află între frontiera finlandeză şi oraşul Sankt-Petersburg. Statul major ucrainean a relatat la rândul său că a atacat la Primorsk un terminal petrolier aparţinând societăţii ruse Transneft, dând asigurări că a lovit rezervoarele şi infrastructurile de încărcare.

Forţele ucrainene au anunţat de asemenea că au vizat o rafinărie ruse situată la Ufa, în Ural, provocând un incendiu. Energia este unul dintre terenurile de înfruntare majore dintre Rusia şi Ucraina de la începutul războiului din 2022.

Moscova a avut iarna trecută o campanie de lovituri masive care au devastat reţeaua electrică ucraineană. Kievul a atacat la rândul său cu regularitate depozitele petroliere şi rafinăriile din Rusia. Ministerul rus al Apărării a informat luni că a interceptat cel puţin 249 de drone ucrainene deasupra teritoriului său.

Forţele aeriene ucrainene a anunţat la rândul său un atac cu 251 de drone ruseşti asupra Ucrainei, dintre care 234 au fost doborâte.

