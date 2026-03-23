Ucrainenii au lovit cu drone Portul Primorsk, nod-cheie al exporturilor rusești la Marea Baltică

Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Primorsk, aflat în apropierea frontierei cu Finlanda. Kievul susține că a vizat un terminal petrolier.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 14:23
"Un rezervor de carburant a fost avariat în portul Primorsk, provocând un incendiu", a declarat pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko, precizând că peste 70 de drone au fost distruse în cursul nopţii deasupra regiunii Leningrad (nord-vest).

Portul Primorsk de la Marea Baltică se află între frontiera finlandeză şi oraşul Sankt-Petersburg. Statul major ucrainean a relatat la rândul său că a atacat la Primorsk un terminal petrolier aparţinând societăţii ruse Transneft, dând asigurări că a lovit rezervoarele şi infrastructurile de încărcare.

Forţele ucrainene au anunţat de asemenea că au vizat o rafinărie ruse situată la Ufa, în Ural, provocând un incendiu. Energia este unul dintre terenurile de înfruntare majore dintre Rusia şi Ucraina de la începutul războiului din 2022.

Articolul continuă după reclamă

Moscova a avut iarna trecută o campanie de lovituri masive care au devastat reţeaua electrică ucraineană. Kievul a atacat la rândul său cu regularitate depozitele petroliere şi rafinăriile din Rusia. Ministerul rus al Apărării a informat luni că a interceptat cel puţin 249 de drone ucrainene deasupra teritoriului său.

Forţele aeriene ucrainene a anunţat la rândul său un atac cu 251 de drone ruseşti asupra Ucrainei, dintre care 234 au fost doborâte.

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi rusia ucraina volodimir zelenski donald trump atac drone
Înapoi la Homepage
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Mișcări puternice pe bursă după anunțul lui Trump. Companiile ale căror acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri
Cheloo, Gabi Torje, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, printre vedetele ce pornesc pe Drumul Mătăsii în noul sezon Asia Express
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
Observator » Ştiri externe » Ucrainenii au lovit cu drone Portul Primorsk, nod-cheie al exporturilor rusești la Marea Baltică
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.