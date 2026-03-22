Bătaie cu cuțite pe o terasă din Cluj: o persoană înjunghiată, alta rănită după un foc de armă accidental

O încăierare produsă pe terasa unui restaurant din Câmpia Turzii, județul Cluj, s-a încheiat cu un incident grav, după ce un foc de armă s-a descărcat accidental în timpul intervenției polițiștilor. Trei bărbați au fost răniți și au fost transportați la spital.

"La data de 22 martie, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpia Turzii au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, care a semnalat faptul că „pe terasa unui restaurant din municipiu are loc o altercație fizică între mai multe persoane, una dintre acestea folosind un obiect tăietor-înțepător", au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

La fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani, care prezenta o plagă tăiată la nivelul coapsei și care a indicat direcția în care s-ar fi deplasat persoanele implicate.

Polițiștii au pornit în urmărirea și depistarea a cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, aceștia fiind găsiți și imobilizați pe o stradă din apropiere.

În timpul intervenției, în momentul imobilizării unui bărbat de 40 de ani, "arma din dotarea unui polițist s-a descărcat accidental, fiind efectuat un foc de armă, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, care a provocat rănirea bărbatului în zona lombară".

Din verificările efectuate a reieșit că, în jurul orei 01.00, pe terasa localului, ar fi avut loc o încăierare între mai multe persoane, acestea agresându-se reciproc cu pumnii și picioarele, fiind utilizat și un obiect tăietor-înțepător.

În urma altercației, trei bărbați cu vârste între 21 și 41 de ani au suferit leziuni, fiind transportați la o unitate medicală, fără a rămâne internați.

Toate persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediul poliției.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, distrugere și vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Denisa Vladislav

