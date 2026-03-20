Evenimente în Bucureşti, în weekendul 21-22 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 21 martie, şi duminică, 22 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 21-22 martie

Sâmbătă, 21 martie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Scufiţa roşie", la Teatrul Țăndărică. De la ora 16.00 se joacă "Scapă-mă de nevastă-mea!", la Teatrul în Culise, de la ora 16.30 se joacă "Vecina de la 3", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă.

Duminică, 22 martie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Mic și-al dracu’", la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 11.30 se joacă "Ema și Eric învață bunele maniere", la Teatrul Amzei, de la ora 16.30 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 21-22 martie

Sâmbătă, 21 martie, trupa Victoria susţine un concert în Berăria H, de la ora 18.30, Radu Gheorghe şi Eugen Cristea susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, Crina Matei & Băieții de Catifea susţin un concert în True Club, de la ora 21.00, iar Răzvan Ștef susţine un concert, alături de band-ul său, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 22 martie, Mirabela Dauer susţine un concert în Berăria H, de la ora 19.00, Remus Azoiţei susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar cei de la 3 Sud Est susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 21-22 martie

Sâmbătă, de la ora 15.00, pe arena din Clinceni se joacă meciul de fotbal dintre Metaloglobus Bucureşti şi Petrolul Ploieşti.

Sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala "Gabriela Szabo" se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi FC Argeş.

Sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CS Unirea Dej.

