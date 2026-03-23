Evenimente în Bucureşti, marţi 24 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 24 martie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Tache, Ianke şi Cadâr" se joacă marţi, 24 martie, la Teatrul Bulandra din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 24 martie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 24 martie

Marţi, 24 martie, este zi specială în Aula Magna Politehnica București, unde, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", se joacă piesa "Enigma Otiliei" în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

De la ora 19.00 se mai joacă şi piese precum "Aici nu se simte", în Green Hours Jazz Cafe, "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, marţi 24 martie

Suedezii de la Barrens şi românii de la AFLMSMP susţin un concert în Control Club, de la ora 19.00. Sorina Rotaru susţine un concert din seria "Jazz Essentials" în ARCUB, de la ora 19.15.

La Sala Palatului, de la ora 19.30, sunteţi aşteptaţi la un concert ce are în prim plan muzica de film creată de Ennio Morricone & Nino Rota. Trupa Barks susţine un concert intitulat "Cântecele de aur ale Bulgariei", în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 24 martie

De la ora 20.00, în Arena de Baschet se joacă meciul de baschet feminin dintre Sportul Studenţesc şi CS Agronomia Bucureşti.

