Accident grav în Capitală, în zona Băneasa, unde o femeie a fost prinsă sub un tramvai, după ce ar fi traversat strada pe culoarea roșie a semaforului. Circulația tramvaielor a fost blocată.

Femeie prinsă sub tramvai în Capitală. Ar fi traversat strada pe roșu

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:30, în zona Bulevardului Aerogării, până în stația Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon, unde un pieton a fost surprins de un tramvai al liniei 5.

Potrivit primelor informații, victima, o femeie, s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului. În aceste condiții, vatmanul nu a mai putut evita impactul, iar femeia a fost prinsă sub vagonul de tramvai.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție, care au acționat pentru extragerea victimei și acordarea primului ajutor. Ulterior, aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital.

În urma incidentului, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta.

Pentru a prelua fluxul de călători afectați, autobuzele liniei 605 circulă pe traseu prelungit până la Aeroportul Băneasa.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

