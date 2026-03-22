Alimentele care ucid mai mulţi oameni decât fumatul. Au devenit principala cauză de deces prematur în lume

Alimentele ultraprocesate au depășit fumatul ca principală cauză a decesului prematur la nivel global, avertizează dr. Chris van Tulleken, medic specializat în boli infecțioase.

Dr. Chris van Tulleken a lansat un avertisment ferm: alimentele ultraprocesate (UPF) au depășit tutunul ca principală cauză de deces prematur pe planetă. Concluzia aparține medicului specializat în boli infecțioase, cunoscut publicului larg prin emisiunile sale științifice de la BBC, scrie Mediafax.

Definiția alimentelor ultraprocesate a fost elaborată în 2009-2010 de o echipă de cercetători din Brazilia. Termenul descrie dieta industrială occidentală, bazată pe produse fabricate și procesate intensiv, notează Mirror. Un deceniu de studii arată că UPF-urile sunt responsabile nu doar pentru obezitate. Ele sunt asociate cu boli cardiovasculare, tulburări de sănătate mintală și deces prematur. Niciun studiu nu a raportat efecte benefice ale consumului ridicat de alimente ultraprocesate.

UPF-urile creează dependenţă la fel de puternică precum tutunul

Articolul continuă după reclamă

Dr. van Tulleken subliniază că UPF-urile creează dependență la fel de puternică precum tutunul, alcoolul sau jocurile de noroc. Diferența față de fumat este că aceste alimente se găsesc în aproape orice frigider și sunt consumate zilnic, adesea fără conștientizarea riscurilor. Medicul avertizează totodată că presiunea socială și "sâcâirea" celor care consumă junk food nu funcționează. Dimpotrivă, îi face pe oameni mai predispuși să continue obiceiurile nesănătoase.

În țări precum Mexic, Columbia și Brazilia, obezitatea era aproape necunoscută până acum câteva decenii. În mai puțin de zece ani de la adoptarea dietei procesate occidentale, amputările cauzate de diabetul de tip 2 au devenit frecvente.

Fenomenul nu este specific țărilor sărace. În Marea Britanie, persoanele cu venituri mici sunt printre cele mai afectate. La nivel global, sistemul alimentar bazat pe UPF-uri este a doua cauză de emisii de carbon și principala sursă de poluare cu plastic.

Daniela Ciucă

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰