25 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 septembrie

Pe 25 septembrie 1066, Harold Godwinson l-a învins pe Harald al III-lea al Norvegiei în Bătălia de la Stamford Bridge, punând capăt invaziei vikinge a Angliei. Pe 25 septembrie 1559 moare Mircea Ciobanul, domnitorul Țării Românești. Va fi succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr. Pe 25 septembrie 1572, Rudolf al II-lea este încoronat rege al Ungariei și Croației. Pe 25 septembrie 1872 se inaugurează Gara de Nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București - Ploiești. Pe 25 septembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, s-a încheiat Operațiunea Market Garden prin care Aliații au încercat să cucerească unele poduri peste principalele râuri din Olanda ocupată de germani. Operațiunea s-a dovedit un eșec. Rinul a rămas o barieră în calea înaintării Aliaților, până la ofensiva din martie 1945.

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Pe 25 septembrie 1950, la exact trei luni de la începerea Războiului din Coreea, trupele Națiunilor Unite ocupă Seulul. Pe 25 septembrie 1957, Central High School din Little Rock, Arkansas, devine școală mixtă, pentru albi și negri. A fost nevoie de intervenția armatei americane, pentru ca localnicii să accepte integrarea rasială. Pe 25 septembrie 1976, în casa lui Larry Mullen Jr., din Dublin, s-a înființat formația de muzică rock U2. Pe 25 septembrie 1991, în timpul Mineriadei din 1991, minerii din Valea Jiului au ajuns în Gara Băneasa, cu mai multe garnituri de tren, conduși de liderul lor sindical, Miron Cozma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cozma îi cere președintelui Ion Iliescu demiterea primului ministru Petre Roman, în schimbul liniștii din Capitală. Pe 25 septembrie 2005, pilotul spaniol Fernando Alonso devine cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe celebrul Michael Schumacher. Pe 25 septembrie 2009, Vladimir Filat devine cel de-al 8-lea prim-ministru al Republicii Moldova.

Naşteri pe 25 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 septembrie, de la Regele Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei, născut pe 25 septembrie 1744, sau scriitorul american William Faulkner, născut pe 25 septembrie 1897, şi până la compozitorul rus, Dmitri Shostakovich, născut pe 25 septembrie 1906, sau interpreta română Maria Tănase, născută pe 25 septembrie 1913.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 septembrie s-au născut personalităţi precum antrenorul român de fotbal Constantin Teaşcă, născut pe 25 septembrie 1922, interpreta română Ileana Sărăroiu, născută pe 25 septembrie 1936, actorul american Michael Douglas, născut pe 25 septembrie 1944, omul de afaceri şi politicianul român Dan Voiculescu, născut pe 25 septembrie 1946, handbalistul român Ştefan Birtalan, născut pe 25 septembrie 1948, regizorul spaniol Pedro Almodóvar, născut pe 25 septembrie 1949, actorul american Mark Hamill, născut pe 25 septembrie 1951, actorul american Christopher Reeve, născut pe 25 septembrie 1952, fotbalistul german Karl-Heinz Rummenigge, născut pe 25 septembrie 1955, cântăreţul italian Zucchero, născut pe 25 septembrie 1955, actorul american Michael Madsen, născut pe 25 septembrie 1957, actriţa americană Heather Locklear, născută pe 25 septembrie 1961, actorul american Will Smith, născut pe 25 septembrie 1968, actriţa galeză Catherine Zeta-Jones, născută pe 25 septembrie 1969, sau jucătoarea română de tenis Monica Niculescu, născută pe 25 septembrie 1987.

Decese pe 25 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 septembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Harald al III-lea al Norvegiei, decedat pe 25 septembrie 1066, Isabela de Bourbon, soție a lui Carol Temerarul, decedată pe 25 septembrie 1465, Papa Clement al VII-lea, decedat pe 25 septembrie 1534, compozitorul şi dirijorul austriac Johann Strauss tatăl, decedat pe 25 septembrie 1849, chimistul german Hieronymus Theodor Richter, decedat pe 25 septembrie 1898, scriitorul german Erich Maria Remarque, decedat pe 25 septembrie 1970, Regele Leopold al III-lea al Belgiei, decedat pe 25 septembrie 1983, politicianul german Klaus Barbie, şeful Gestapoului din Lyon, decedat pe 25 septembrie 1991, scriitorul francez Jacques Borel, decedat pe 25 septembrie 2002, economistul italian Franco Modigliani, decedat pe 25 septembrie 2003, sau actorul scoţian David McCallum, decedat pe 25 septembrie 2023.

Tot într-o zi de 25 septembrie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum Abram Grinștein, activist și revoluționar comunist din Basarabia, deputat în Sfatul Țării, participant activ la formarea RASSM, precum și organizatorul Atentatului din Senatul României din 1920, decedat pe 25 septembrie 1937, politicianul român Alexandru Sassu, decedat pe 25 septembrie 2021, sau sportivul şi omul de afaceri român Sever Mureşan, decedat pe 25 septembrie 2024.